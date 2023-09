Herzlicher Abschied für Astrid Gerhardus

Ungeachtet des Regens waren viele Besucher zum Herbstfest der Realschule gekommen.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Wie schon im vergangenen Jahr wurde aus dem Sommerfest der Realschule zum Schuljahresende ein Herbstfest zum Beginn des neuen Schuljahres. Doch das Wetter meinte es am Freitagnachmittag nicht gut mit den Festbesuchern: Heftiger Platzregen prasselte auf den Innenhof und die Dächer der großen Zelte und Pavillons, die für die Feier aufgestellt wurden. Selbst die herbstlich geschmückten Tische, Bänke und Stühle blieben nicht verschont.

Die Feier ins Schulinnere zu verlegen, wäre dennoch keine Lösung gewesen, da sehr viele Schüler, Eltern, Ehemalige und Gäste erwartet wurden. Und das hatte seinen Grund, denn das Herbstfest stand ganz im Zeichen des Abschieds von der langjährigen und beliebten Schulsekretärin Astrid Gerhardus. Aus diesem Anlass hatte das Kollegium ein gut einstündiges Programm mit Musik, Vorführungen und Reden auf die Beine gestellt und trotz des Regens auf der Bühne im Innenhof durchgezogen.

Eröffnet und begleitet wurde das Programm vom Realschul-Orchester der Oberstufe unter der Leitung von Musiklehrer Maximilian Schietzel. Die Theater-AG führte einen Sketch auf und sogar Schulhund Yuma gab eine kleine Showeinlage auf der Bühne.

Neben Schulleiterin Birgit Sköries und ihrem Stellvertreter Murat Aslan waren sowohl ehemalige Schulleiter und Konrektoren wie Dieter Schruff, Christiane Klur und Thorsten Schmalt als auch der ehemalige Schüler und heutige Stadtmitarbeiter Mario Moritz sowie die aktuellen Schülersprecher zur offiziellen Verabschiedung der Schulsekretärin gekommen. In ihren Reden waren sich alle darin einig, dass Astrid Gerhardus in den vergangenen 21 Jahren die gute Seele und das fleißige Bienchen der Schule war.

„Manchmal musste man sie daran erinnern, nach Hause zu gehen“, erinnerte sich Dieter Schruff, der bis 2009 Schulleiter an der Städtischen Realschule Hückeswagen war. Aber noch viel mehr positive Eigenschaften und Fähigkeiten wurden Astrid Gerhardus nachgesagt: „Du kannst mit Telefonhörer, zwei Kühlpacks und drei Ordnern gleichzeitig jonglieren“, nannte Lehrerin Katharina Gerding ein Beispiel. Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und Loyalität wurden Astrid Gerhardus gleich mehrfach bescheinigt. „Sie hat nicht nur den Schulbetrieb am Laufen gehalten, sondern auch zwei große Herausforderungen wie die rasante Digitalisierung und die unvorhersehbaren Auswirkungen von Corona bravourös gemeistert“, sagte Birgit Sköries.

Ein Höhepunkt der Festlichkeiten war sicherlich der Auftritt des Kollegiums mit dem umgedichteten Kinderlied „Die kleine Biene Astrid“. Etliche Herbstfestbesucher verfolgten die Abschiedsfeier im Innenhof zusammen mit der scheidenden Schulsekretärin und ihrer Familie. Leider waren aufgrund des Platzregens und der im Inneren der Schule stehenden und somit vor der Nässe geschützten Lautsprecherboxen nicht alle Wortbeiträge zu verstehen. „Der Himmel weint mit“ war dafür mehrfach von den Festbesuchern zu hören.

Im Anschluss an das Programm wurde in den Schulfluren bei Sekt und Käseplatte, Zuckerwatte und Glücksrad weiter gefeiert, während sich am Grill- und Bierstand lange Schlangen bildeten.

Wie sehr Astrid Gerhardus die Schule und vor allem die Schüler am Herzen liegen, zeigte sich, als sie am Ende selbst am Rednerpult zum Mikrofon griff. Ihre Worte richtete sie gezielt an die Eltern. „Die Schule ist für mich ein Spiegelbild unserer sich wandelnden Gesellschaft. Sehen Sie Ihr Kind, sprechen Sie mit ihm, hören Sie ihm zu, fördern Sie es und versuchen Sie, so viel Zeit wie möglich mit Ihrem Kind zu verbringen, um es zu einem selbstständigen und zufriedenen Menschen zu erziehen. Das ist nicht leicht, aber es lohnt sich“, betonte Astrid Gerhardus. Vieles muss die beliebte Sekretärin in den vergangenen Jahren erlebt haben, um diese Worte gewählt zu haben. Zum Schluss fügte die 65-jährige Hückeswagenerin noch hinzu: „Ich bin stolz darauf, Teil dieser Schule gewesen zu sein. Passt auf euch auf!“

Als Dankeschön erhielt die scheidende Sekretärin zum Abschied einen „Familienbaum“, der durch eine spezielle Veredelung sechs verschiedene Apfelsorten trägt.