„Helferlein“ erleichtern den Alltag

Ehrenamtsprojekt

+ © Wolfgang Weitzdörfer Margareta Coenen(l.), Bettina Heldt (hintere Reihe Zweite von rechts) und Kerstin Einert (Dritte von rechts) sind die Initiatoren der Aktion „Helferlein“. © Wolfgang Weitzdörfer

Ehrenamtsprojekt der Initiative Weitblick soll älteren Mitbürgern helfen. Zwölf Bürger kamen zur Auftaktveranstaltung.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Dass die Hückeswagener freigiebig sind und sich auch sonst gerne und viel um ihre Mitmenschen kümmern, hat sich nicht zuletzt an der großen Spendenbereitschaft für die Christliche Islandtafel gezeigt. Aber auch im ehrenamtlichen Bereich ist die Schloss-Stadt gut aufgestellt, man denke dabei nur an die zahlreichen Projekte in der Flüchtlinghilfe. Demnächst soll es ein neues Angebot geben, das wieder von der Ehrenamtsinitiative Weitblick ins Leben gerufen wurde. Am Montag wurde das Projekt „Helferlein“ von den beiden Weitblick-Lotsinnen Margareta Coenen und Kerstin Einert sowie Verwaltungsmitarbeiterin Bettina Heldt in der Volksbank an der Bahnhofstraße vorgestellt.

Zwölf Hückeswagener waren gekommen, um direkt ihre Bereitschaft zur Mitarbeit deutlich zu machen. Inspiriert wurden die Weitblick-Lotsinnen durch ein ähnliches Projekt in Radevormwald. „Dort gibt es so etwas schon, es heißt in Rade ‚Helfende Hände‘ und ist ein sehr niederschwelliges Angebot“, sagte Coenen.

Konkret solle es bei den „Helferlein“ darum gehen, älteren Mitbürgern bei kleinen Aufgaben und Schwierigkeiten im Alltag zur Hilfe zu kommen. „Damit sind kleinere Erledigungen im Haushalt gemeint, es geht um Begleitung zum Friedhof oder zu Behörden oder auch um das Einrichten von Fernseher und Handy“, erklärte Coenen. Klar festgelegt sei hingegen auch, was man nicht anbieten wolle: „Wir übernehmen keine Aufgaben wie körperliche Pflege, Putztätigkeiten oder Aufgaben, für die man einen Handwerker oder anderen Dienstleister bestellen würde“, sagte Coenen. Man wolle nicht in Konkurrenz zum Handwerk stehen.

Wichtig sei, dass man im regelmäßigen Austausch bleibe

Ein weiteres Anliegen des Projekts „Helferlein“ sei es, die alten Menschen aus der Isolation zu holen, in die sie schnell gerieten, wenn sie etwa nicht mehr so gut zu Fuß seien. So könne auch durchaus ein Angebot sein, gemeinsam Spiele zu spielen oder den älteren Menschen etwas vorzulesen.

Damit diese Angebote aber auch umgesetzt werden könnten, sei eine entsprechende Zahl von ehrenamtlichen Kräften nötig, sagte Coenen. „Ich finde es sehr schön, dass so viele von Ihnen heute gekommen sind“, sagte sie weiter. Die Intention des ersten Treffens sei es, abzuklären, ob die Ehrenamtler mit dem Konzept einverstanden seien. Zudem ging es darum, eventuell offene Fragen zu klären. „Wie kommen denn die Kontakte zustande?“, wollte ein Mann wissen. „Das läuft über unser Weitblick-Büro, wir vermitteln die Kontakte“, sagte Kerstin Einert an diesem Abend.

Wichtig sei ihr, sagte Coenen, dass man im regelmäßigen Austausch miteinander stehe. „Wenn wir das machen, dann sollten wir uns immer wieder treffen, um Dinge nachzubessern, um uns miteinander über die Hilfen auszutauschen und um auch Probleme besprechen zu können.“ Es wurden zudem noch einige Punkte mit in die Angebotsliste aufgenommen – etwa Rezeptgänge, Gassigehen oder allgemeines Kümmern um Haustiere.

HELFERLEIN INFO Wer ein Helferlein werden möchte – oder wer sein Anliegen in die Kartei aufnehmen lassen will, kann sich mit den Weitblick-Lotsinnen in Verbindung setzen. Margareta Coenen und Kerstin Einert sind mittwochs 10 bis 12 Uhr im Weitblickbüro, Bahnhofplatz 14 anzutreffen. KONTAKT Tel. 88400, Mobil: 0178/5853887, E-Mail: weitblick@hueckeswagen.de.

Coenen und Einert zeigten sich sehr zufrieden mit der Rückmeldung zu den „Helferlein“. „Wir werden jetzt einen Flyer erstellen, in dem all das aufgenommen wird, was wir hier besprochen haben“, sagte Coenen. Der solle bis Ende Januar auf dem Wochenmarkt verteilt werden. „Er liegt auch im Bürgerbüro aus und ich werde Anfragen von Interessierten entgegennehmen“, sagte Heldt. Coenen ergänzte: „Wir erstellen außerdem eine Ehrenamtskartei, damit wir einen gewissen Pool an Helfern haben. Und dann hoffen wir, 2019 mit den ‚Helferlein‘ starten zu können.“