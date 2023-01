Heizung funktioniert nach fünf Monaten endlich

An Löwen-Grundschule gibt es aber noch weitere Probleme.

Von Stephan Büllesbach

Etwas mehr als fünf Monate ist die Löwen-Grundschule im Brunsbachtal im Betrieb. Noch immer sind Kinderkrankheiten zu beheben. Deshalb sind auch ständig Handwerker im Haus, wie Schulleiterin Claudia Sträter bestätigt. Immerhin ist ein großes Problem gelöst: Die Heizung funktioniert endlich. „Seit den Winterferien ist es richtig warm. Die Heizung funktioniert zuverlässig“, sagt Claudia Sträter.

Als es Anfang Dezember kalt wurde, hatte sich herausgestellt, dass die Schule nicht richtig beheizt werden konnte – die Temperaturen im Neubau erreichten nicht einmal 18 Grad. Nach einer Elternanfrage teilte Dieter Klewinghaus, Leiter des Gebäudemanagements, der Schulpflegschaft in einer E-Mail mit „Es handelte sich um eine Verkettung verschiedenster Ursachen, die jeweils nicht vorherzusehen waren.“ Zunächst wurde ein Fehler in der Heizzentrale des Bürgerbads abgestellt, dessen Blockheizkraftwerk auch die Schule versorgt. „Hier wurde zunächst nicht die notwendige Vorlauftemperatur erreicht“, schrieb Klewinghaus. In der Vorwärmung der Lüftungsanlage wurde zudem in Teilbereichen kalte statt, wie vorgesehen, vorgewärmte Luft in die Lernbereiche eingeblasen.

Frischluft für die Toiletten wird immer noch nicht vorgewärmt

Aufgrund eines Fehlers in einem elektronischen Bauteil der Steuerung lief die Heizung auch nicht wie geplant im Automatikbetrieb, sondern musste von Hand gesteuert werden. Das defekte Bauteil ist mittlerweile ausgetauscht worden. Noch nicht erneuert ist ein durch den Frost beschädigtes Heizregister auf dem Dach, das für die Vorwärmung der Frischluft in der Belüftung der Toiletten sorgt. „Dieser Schaden könnte vorübergehend zu etwas niedrigeren Temperaturen in den WCs führen“, teilte Klewinghaus mit. Auf das Ersatzteil wird derzeit noch gewartet.

Zuletzt waren immer wieder Arbeiten auf dem Dach der Grundschule zu beobachten, gab es dort doch Probleme mit der Rohrdurchführungen der Dachentwässerung. „Dabei war nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht diese undicht“, heißt es in dem Schreiben. Vielmehr habe eine fehlende Dämmung zu Kondenswasser-Ausfall am Rohr und zu Tropfwasser auf die Decken geführt. Letzteres führte zu bräunlichen Verfärbungen. Die Bereiche wurden ausgetauscht, die Dämmungen ergänzt. Klewinghaus schrieb: „Das Gebäudemanagement und alle Beteiligten bei der Firma Hundhausen als Generalunternehmer arbeiten mit Hochdruck daran, dass das Gebäude und seine Technik ordnungsgemäß funktioniert.“