„Temptation Island“: Heiße Flirts und verletzende Aussagen bei Nico und Sarah

In TV-Show fließen beim Hückeswagener Paar Tränen.

Von Heike Karsten

Vielleicht hatten sich die Hückeswagener Nico Legat (25 Jahre) und Sarah Liebich (24) die Teilnahme an ihrer ersten Reality-Show vor der Kamera leichter vorgestellt. Am Donnerstag war Halbzeit der Ausstrahlung von „Temptation Island“ auf RTL+. Und wieder flossen Tränen, denn in dem Format werden vier vergebene Männer und ihre Partnerinnen für zwei Wochen voneinander getrennt und der geballten Verführung durch das andere Geschlecht ausgesetzt.

Die Teilnehmer erhalten zwischenzeitlich Videoeinspielungen ihrer Partner. Und da kommt es mitunter auch zu heißen Flirts, wilden Partys und verletzenden Aussagen. Diese Videosequenzen ließen auch Bankkauffrau Sarah Liebich nicht kalt. Ihre Tränen wurden ihrem Freund Nico Legat, Sohn von Ex-Fußballer und Reality-Star Thorsten Legat, gezeigt. „Ich kenne Sarah als extrem starke Frau. Vielleicht ist sie doch sensibler, als ich dachte“, sagte der 25-Jährige nach dieser Szene.

Vor den zwölf Single-Frauen, mit denen er in der Männer-Villa in Portugal für zwei Wochen zusammenlebte, brüstete er sich mit seinem ausschweifenden früheren Leben: „Ich bin mehr fremdgegangen, als ich Freundinnen hatte“, prahlte Legat. Sarah Liebich konnte sich das Verhalten ihres Freundes nur mit dem Genuss von zu viel Alkohol erklären. „Er sieht auch richtig schlecht aus“, sagte sie nach der Filmeinspielung am abendlichen Lagerfeuer zu Moderatorin Lola Weippert.

Er kündigte an, mehrere Gänge zurückschalten zu wollen

Natürlich ist es Sinn und Zweck der Show, solche Szenen und Emotionen zu provozieren. Der Hückeswagener, der seiner Freundin vor der Show Treue und das Einhalten von Grenzen versprochen hatte, ruderte in Folge 6 zurück: „Wenn man die Partnerin weinen sieht, die man über alles liebt und man im Nachhinein weiß, dass man daran schuld ist, dann macht das einen sehr fertig“, sagte er zu einem seiner Mitkandidaten. Er kündigte an, mehrere Gänge zurückschalten zu wollen. „Hoffentlich kommt diese Einsicht nicht zu spät“, kommentierte der Sprecher die Szene am Pool der Villa.

Die Folgen von „Temptation Island“ stehen donnerstags auf dem Online-Streamingdienst RTL+ zur Verfügung.