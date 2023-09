Heimspiel für Peter Dörpinghaus

Salaputia Brass gastiert am 8. September in der Alten Drahtzieherei. Mit dabei ist der Hückeswagenener Trompeter Peter Dörpinghaus (4. v. r.).?Foto: Steven Haberland

Am Freitag gibt Salaputia Brass ein Konzert in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Pünktlich zum Altstadtfest in der Heimat zu sein, ist für Peter Dörpinghaus immer eine besondere Freude. Am Wochenende ist es wieder soweit – dann kommt der in Hückeswagener geborene und in Wipperfürth aufgewachsene Berufsmusiker mit seiner Familie aus Berlin ins Bergische. Bei diesem Besuch stehen nicht nur Treffen mit den Angehörigen und der Besuch des Stadtfests auf dem Programm. Der 33-Jährige wird am Freitag, 8. September, auch mit dem renommierten Blechblas-Ensemble Salaputia Brass auf der Bühne stehen und ein Konzert in der Wipperfürther Alte Drahtzieherei geben.

Unter dem Motto „For your eyes only – Film in Concert“ präsentieren die zwölf Musiker ein Konzertprogramm, das beliebte und weltbekannte Filmmusiken in den Mittelpunkt rückt. „Die Band versteht es meisterhaft, die emotionale Verbindung zwischen Film und Musik zu schaffen und somit ein unvergessliches Hörerlebnis zu bieten“, heißt es in der Ankündigung. „Von den epischen Klängen von ‚Star Wars‘ über die mitreißende Melodie von ‚James Bond‘ bis hin zur abenteuerlichen Atmosphäre von ‚Pirates of the Caribbean‘ entführt Salaputia Brass das Publikum in die faszinierende Welt des Kinos.“

Während ihres knapp einwöchigen Aufenthalts im Bergischen werden die Musiker aber nicht nur Proben abhalten und ein Konzert geben, sondern auch einen Workshop veranstalten, um ihr umfangreiches Wissen und ihre Leidenschaft für Blechblasinstrumente an Schüler weiterzugeben.

„Dieses Angebot wird durch die Zusammenarbeit der Musikschule Wipperfürth, dem Förderverein der Musikschule und dem Rotary-Club Wipperfürth-Lindlar ermöglicht“, berichtet Joachim Guhra, Haupt-Initiator der Aktion und Vorsitzender des Fördervereins. „Er hat uns vor langer Zeit einmal angeboten, ein Konzert in Wipperfürth auf die Beine zu stellen. Und dann haben viele Hände schnell an einem Strang gezogen und es möglich gemacht“, berichtet Peter Dörpinghaus.

Im Ensemble ist er auch für die gute Stimmung zuständig

Der 33-Jährige freut sich sehr auf das Heimspiel, gehört er doch als Gründungsmitglied seit 2007 dem Salaputia Brass Quintett an, das seit 2011 beim gleichnamigen, zwölfköpfigen Blechbläserensemble Salaputia Brass mitspielt.

Im Ensemble improvisiert, arrangiert und komponiert er und ist nebenbei noch für die gute Stimmung zuständig. Derzeit ist das Ensemble sogar noch etwas größer als sonst. „Ich habe darauf bestanden, dass wir bei einem Filmmusikprogramm auch Pauken dabeihaben müssen. Wir sind also fünf Trompeten, ein Horn, vier Posaunen, eine Tuba und dieses Mal zwei Schlagzeuger“, kündigt Dörpinghaus an.

„Wie das immer so ist, können leider nicht alle der Originalbesetzung. Einige haben Dienst in den Heimatorchestern und einer wird in den nächsten Wochen Vater. Aber wir haben wie immer super Kollegen gefunden, die uns unterstützen werden.“

Der zweifache Familienvater ist aktuell als Solotrompeter im Konzerthaus in Berlin tätig, wo er auch lebt. Seine Trompeterkarriere startete er bereits im Alter von vier Jahren. Nach dem Musikstudium und einer zweijährigen Akademie bei den Bamberger Symphonikern übernahm der mehrfache Preisträger in der Saison 2013/14 die Position des Solotrompeter an der Hamburgischen Staatsoper. Ebenso wirkte er im Orchester der bekannten Bayreuther Festspiele mit.

Hintergrund

Gründung: Das Salaputia Brass Quintett wurde 2007 von fünf Musikern des Bundesjugendorchesters gegründet. Früh erspielte es sich Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben und begeisterte in zahlreichen Konzerten in Deutschland, in den USA, Mexiko, China und Frankreich.

Repertoire: Den Kern des Repertoires bilden Originalkompositionen, die um eigene Arrangements und Kompositionen ergänzt werden.

Ensemble: Seit 2011 wirken die Quintett-Mitglieder zusätzlich im gleichnamigen, zwölfköpfigen Blechbläserensemble Salaputia Brass mit, das bisher vier CDs veröffentlicht hat.

Konzert: Am Freitag, 8. September, gibt Salaputia Brass ab 19 Uhr ein Konzert in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth. Karten zum Preis von 23 Euro (Schüler zahlen sieben Euro) gibt’s im Vorverkauf in Wipperfürth in der Alten Drahtzieherei, Wupperstraße, und der Buchhandlung CoLibri, Marktstraße.

www.altedrahtzieherei.de