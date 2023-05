Heart Devils treten im Kultur-Haus Zach auf

Duo spielt Acoustic Rock‘n‘Roll, Country und Americana.

Hückeswagen. Premiere im Kultur-Haus Zach am kommenden Samstag, 20. Mai: Die Heart Devils spielen dann erstmals an der Islandstraße Acoustic Rock‘n‘Roll, Country und Americana. Das Duo spielt im Stil der Everly Brothers, Johnny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins, Buddy Holly und Chuck Berry. Beginn ist um 20 Uhr. Neben Rock‘n‘roll- und Country-Klassikern umfasst das Repertoire auch Titel von Bruce Springsteen, Mark Knopfler, Creedence Clearwater, John Denver und John Hiatt. Ergänzt wird das Programm mit einigen eigenen Songs im typischen Heart-Devils-Sound. Neben Acoustic Rock‘n‘Roll, Country und Songs aus den 1950er bis zu den 1980er Jahren bekomme das Publikum neben den Songs auch immer interessante Geschichten zu hören, kündigt Stefan Noppenberger vom Trägerverein für das Kultur-Haus Zach an.

Die Heart Devils sind Rolf Kaudelka (Gitarre, Gesang) und Joachim Heinemann (Kontrabass). Der ausdrucksstarke Gesang und die mal rockig, mal filigran gespielte Akustikgitarre von Kaudelka ergeben zusammen mit dem gezupften und geslappten Kontrabass von chim Heinemann den charakteristischen Heart-Devils-Sound, der kein Schlagzeug vermissen lässt, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert. Mit Kaudelka haben die Heart Devils einen Frontmann, der für seine Showeinlagen und Publikumsaktionen bekannt ist.

Beim Konzert im Kultur-Haus Zach werden unter anderem Titel von Elvis Presley wie „That‘s allright Mama“, „In the Ghetto“ oder „Suspicious minds“, aber auch bekannte Lieder von Johnny Cash wie „Ring of fire“ oder „Solitairy man“ sowie von Chuck Berry wie „Johnny be good“ zu hören sein. Zudem ergänzen allseits bekannte Hits wie „Will you miss me“ von Mark Knopfler, „Country Roads“ von John Denver und „I’m on fire“ von Bruce Springsteen das Repertoire.

Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, erhältlich in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro: kultur-haus-zach.de. rue