Heart Cover versprechen „viel Schmackes“

Hückeswagen. Vom Ohr erst ins Herz und von da aus direkt in Bauch und Beine – so charakterisiert Maximilian Süss von der Remscheider Veranstaltungsagentur MS Events, die zusammen mit dem Stadtmarketing die Open-Air-Konzertreihe „Live auf’m Schloss“ organisiert, die Musik der Band Heart Cover. Sie gastiert am Freitag, 11. August, bei der dritten und vorletzten Veranstaltung dieser Saison.