Hausmeister: Stelle ausschreiben

Nun war der Antrag der CDU aber gestellt, und so wurde er in der jüngsten Ratssitzung auch behandelt. Gefordert hatte die größte Fraktion im Rat, dass „eine weitere Stelle für einen Hausmeister ausgebracht und diese dann zeitnah ausgeschrieben wird“. Zumal die Instandhaltung und Pflege der städtischen Gebäude in den vergangenen Jahren sehr gelitten habe.