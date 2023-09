Hausbesitzer können Zuschüsse für das Aufhübschen alter Fassaden bekommen

Die Marktstraße in der Altstadt. Einige Häuser sind gut in Schuss, andere benötigen eine Fassadensanierung.

Politik winkt Hof- und Fassadenprogramm durch: Innenstadt soll aufgewertet werden.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) hat die Änderung von Teilen der Altstadt, wie dem Bahnhof- und Wilhelmplatz sowie der Bahnhofstraße zur Folge. Es soll auch dazu dienen, Altes zu erhalten und bei Bedarf wieder schön zu machen. Das stellte im Planungsausschuss Jonatán Garrido vom Bauamt klar, als er aufs Hof- und Fassadenprogramm einging: „Dessen Ziel ist die Verschönerung der Gebäude in der Altstadt.“ Das sah auch die Politik so, die der Richtlinie und die Förderung von privaten Investitionen an Altstadtgebäuden, wie von der Verwaltung empfohlen einstimmig zustimmte.

Wenn alle Mittel abgerufen werden, geht es um einen Gesamtbetrag von 1 Million Euro für die Sanierung historischer Gebäude: Das Land würde 350.000, die Stadt 150.000 Euro bereitstellen, die andere Hälfte müssen die Eigentümer selbst übernehmen.

„Um die Innenstadt der Schloss-Stadt baulich und stadtbildprägend aufzuwerten, soll ein Erneuerungsprozess der zum Teil denkmalgeschützten Wohnbestände und der Geschäftshäuser angestoßen werden“, heißt es in der Verwaltungsunterlage. Dazu wird ein Hof- und Fassadenprogramm als Anreiz für Investitionen durch die Eigentümerschaft aufgelegt. „Durch die finanzielle Unterstützung können die notwendige Aufwertung der Wohn- und Geschäftsgebäude sowie eine Umgestaltung der privaten Freiflächen in Gang gesetzt werden.“, wirbt die Stadt.

Mit den geplanten gestalterischen ISEK-Maßnahmen im öffentlichen Raum sollen Alt- und Innenstadt insgesamt aufgewertet und erlebbar gemacht werden. Das Hof- und Fassadenprogramm ist dabei eine Richtlinie der Stadt zur Vergabe von Fördermitteln für die Aufwertung von Fassaden, Dächern, Fenstern, Trockenmauern und privaten Freiflächen. „Es handelt sich um eine Anteilsfinanzierung, die in Form eines Zuschusses gewährt wird“, erläutert die Verwaltung. So lange das Hof- und Fassadenprogramms aufgelegt ist, können mehrere Anträge gestellt werden – jedoch nur einer pro Gewerk. Die maximale Zuschusshöhe liegt bei 20.000 Euro je Liegenschaft. Zudem werden nur Maßnahmen an Gebäudeteilen gefördert, die vom öffentlichen Raum aus einsehbar sind.

Der Start des Förderprogramms (und auch seine Laufzeit) hängt vom Erhalt des Fördermittelbescheids ab. Die Verantwortlichen bei der Stadt gehen davon aus, dass noch Ende 2023 erste Anträge gestellt werden können. Auch dürften sie ab 2024 für vier Jahre zur Verfügung stehen.