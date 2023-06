Haus am Park bleibt vorerst unbewohnt

Wegen des Brandes am 1. März können die Bewohner dieses Teils des Johannesstifts noch nicht zurückkehren.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Es war ein Horrorszenario für alle Beteiligten, was sich ihnen am späten Abend des 1. März im Haus am Park des Johannesstifts geboten hatte – wenn es letztlich auch glimpflich ausgegangen war. Aber die Folgen sind weiter spürbar.

So ist das Gebäude, das seit Herbst 2019 umgebaut wird und nach der Fertigstellung Platz für 63 Bewohner, acht Kurzzeitpflegeplätze und 20 Menschen im Service-Wohnen (betreutes Wohnen) haben soll, weiterhin nicht bewohnbar. Dazu haben die Mitarbeiter der Diakoniestation seit dreieinhalb Monaten ein Ausweichquartier im Erdgeschoss des Hauses am Buschweg bezogen.

Sämtliche Feuerwehrkräfte aus Hückeswagen sowie viele weitere aus den umliegenden Städten und des Kreises und jede Menge Krankentransporter waren angefordert worden, als es nach einem Kurzschluss in der Niederspannungshauptverteilung des Hauses am Park zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung gekommen war.

Die dort zu diesem Zeitpunkt lebenden 42 Bewohner mussten noch in der Nacht zu einem Großteil auf umliegende Seniorenheime verteilt werden. Die Reinigung des Gebäudes von den (teils giftigen) Hinterlassenschaften des Rauches dauerte bis Mitte April. Doch der Alltag ist weiterhin nicht zurückgekehrt.

Haus am Park: Ende September soll wieder Leben einziehen

Die Heimaufsicht der Kreisverwaltung hat nach Auskunft von Johannesstift-Leiterin Georgina Kovacs die weitere Sperrung des Hauses verfügt, müssen doch erst noch sämtliche Renovierungsarbeiten abgenommen werden. „Das gilt auch für die Bereiche des ersten Bauabschnitts, der bereits fertiggestellt ist“, fügt ihre Stellvertreterin Andrea Kürten hinzu. Das Ziel sei es aber weiterhin, dass die ersten 27 Bewohner spätestens Ende September wieder ins Haus am Park zurückkehren können.

Die meisten von ihnen leben mittlerweile im Haupthaus des Johannesstifts, dem von 2012 bis 2014 sanierten Haus am Buschweg. Einige sind seit der Brandnacht dort untergekommen, andere sind von auswärtigen Heimen ins Stift zurückgekehrt. Neun leben aber noch in den Nachbarstädten – sieben im Haus Vogelsang in Wermelskirchen und zwei im Luchtenberg-Richartz-Haus in Burscheid. Vier weitere bleiben ganz in ihren Ausweichquartieren, wie Georgina Kovacs berichtet. Zwei in Marienheide und je einer in Radevormwald und Dahlerau. „Sie haben sich freiwillig entschieden, dort zu bleiben“, sagt die Heimleiterin.

Die Reinigung des Hauses am Park ist zwar abgeschlossen, der planmäßige Umbau aber geht weiter. Der sollte ursprünglich Ende 2022 abgeschlossen sein, aber durch die Corona-Pandemie haben sich die Arbeiten verzögert. Dazu kam der Schwelbrand Anfang März, und auch die zwischenzeitlichen Lieferprobleme beim Baumaterial und dem jetzigen mitunter auftretenden Handwerkermangel sorgen nicht für einen schnellen Baufortschritt. So bezeichnet Georgina Kovacs das Haus am Park inzwischen ironisch als „unseren Berliner Flughafen“.

Mittlerweile ist der dritte und letzte Bauabschnitt (die zum Park gelegene Gebäudeseite) mit dem aktuell laufenden zweiten Abschnitt (der zur Stadt gelegenen Front) zusammengelegt worden. „Wir können uns noch nicht festlegen, wann die Sanierung endlich beendet ist“, sagt Andrea Kürten. Aber sie sollte maximal noch eineinhalb Jahre dauern – das wäre dann Ende 2024. „Wenn es gut läuft“, schränkt ihre Kollegin ein.

Aber Georgina Kovacs weiß inzwischen auch, dass nicht immer alles so läuft, wie es einmal geplant war und ist mit Prognosen daher vorsichtig. Das gilt etwa auch für die Brandnacht: „Wir hatten zunächst gedacht, wir könnten die Bewohner vom Haus am Park mal nur für zwei, drei Stunden im Haupthaus ,parken’“, sagt sie. Auch, dass es so lange dauern wird, bis die Bewohner endgültig wieder zurückkehren können, hätte im März niemand gedacht.

Einen großen Dank richtet die Heimleitung an die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege aus. „Gerade für die Mitarbeiter aus dem Haus am Park war es schwierig, sind sie doch überall verstreut und haben ihre Teams verloren“, sagt Kovacs. So war das Altenzentrum Johannesstift nach der Auslagerung der 42 Bewohner überpersonalisiert. Daher arbeiteten einige der eigenen Kräfte vorübergehend in Burscheid und sind immer noch einige im Haus Vogelsang in Wermelskirchen beschäftigt. „Dort gab es nämlich zu wenige Kräfte.“

Hintergrund

Durch den Raum im Haus am Buschweg, in dem die Niederspannungshauptverteilung untergebracht ist, verlief ein Abwasserrohr. In dem hatte sich unbemerkt eine Windel verfangen, was zu einer Verstopfung geführt hatte. Daher tropfte es immer wieder aus dem Rohr in die Elektrik, was schließlich zum Kurzschluss führte. Das Abwasserrohr sollte im Zuge der Sanierung ohnehin entfernt werden.