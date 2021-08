Hauptschule hat genug Schüler für eine Eingangsklasse

Anmeldezahlen

Die Anmeldezahlen für Real- und Hauptschule haben zur Folge, dass weiter mit zwei Schulen geplant werden muss.

Genaue Zahlen liegen noch nicht vor, es sieht aber so aus, als könne die Montanus-Hauptschule auch im nächsten Schuljahr eine Eingangsklasse bilden. Das geht aus der Vorlage für die Sondersitzung des Schulausschusses hervor. Die Sondersitzung am 21. März war vereinbart worden, nachdem die Planungsgruppe Zacharias einen ersten Entwurf für den Ausbau des Schulstandortes an der Weststraße vorgelegt hatte. Eine erste grobe Schätzung mit noch vielen unbekannten Faktoren ergab Kosten in Höhe von 20 Millionen Euro. Eingeplant sind im Haushalt aber nur zwölf Millionen Euro. Bürgermeister Dietmar Persian hatte angeregt, eine Denkpause einzulegen und über Alternativen nachzudenken. Da der Raumbedarf und damit die Baukosten auch davon abhängig ist, ob man weiterhin von zwei getrennten Schulformen ausgeht und ob insgesamt drei oder vier Züge Parallelklassen eingerichtet werden müssen, sollen die Anmeldezahlen für das nächste Schuljahr abgewartet werden. Das Anmeldeverfahren für die zukünftigen Fünftklässler endete erst am Dienstag dieser Woche, so dass laut Schulverwaltung noch keine endgültigen Anmeldezahlen für Hauptschule und Realschule vorliegen.

„Es ist aus heutiger Sicht davon auszugehen, dass in der Hauptschule wieder eine Klasse gebildet werden kann und in der Realschule gegebenenfalls drei“, heißt es in der Vorlage zur Sondersitzung am Dienstag, 21. März, 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Schlosses.

Vom Umzug der Realschule an den Standort Weststraße ist auch die Zukunft der Löwen-Grundschule abhängig. Die sanierungsbedürftige Schule an der Kölner Straße soll nach dem Umzug der Realschule in deren Gebäude ziehen, lautet der Ratsbeschluss. kam