„Harry Potter“ soll Heimatgefühle wecken

Freundeskreis stiftet Bücher in Ukrainisch und Russisch.

Hückeswagen. Mehr als 100 Menschen aus der Ukraine haben inzwischen in der Schloss-Stadt Zuflucht vor dem Krieg in ihrem Land gefunden. Um ihnen ein wenig Heimatgefühl zu vermitteln, hat der Freundeskreis der Stadtbibliothek der Bücherei an der Friedrichstraße Lesestoff für ukrainische Kinder und Erwachsene gestiftet.

„Die neuen Romane und Kinderbücher ergänzen die bereits im vorigen Jahr vom Freundeskreis gestifteten deutsch-ukrainischen Sprachlernbücher“, berichtet Bibliotheksleiterin Michaela Schmitz.

Aus den finanziellen Mitteln des Freundeskreises neu angeschafft wurden für Kinder die Bücher „Der Ickabog“ und „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ von Joanne R. Rowling, Letzteres heißt auf Ukrainisch „Harri Potter i tayemna kimnata“. Als spannende Lektüre für Erwachsene wünschte sich die aus der Ukraine stammende ehrenamtliche Mitarbeiterin der Stadtbibliothek „Das Geheimnis von Zimmer 622“ von Joël Dicker auf Ukrainisch. Außerdem auf der Wunschliste der ukrainischen Leser: der Thriller „Meteor“ von Dan Brown, der in russischer Sprache unter dem Titel „Tochka obmana“ erschienen ist. „Der Freundeskreis der Stadtbibliothek unterstützt damit die in der Kommune aktiv gelebte Integration der ukrainischen Flüchtlinge auch in der Bibliothek“, betont Michaela Schmitz.

Besonders schön sei es, dass die ukrainische Leserin selbst ihre ehrenamtliche Mitarbeit in der Stadtbibliothek angeboten hat. „Angeregt durch eine andere Ehrenamtlerin, die sie in Deutsch als Fremdsprache unterrichtet“, berichtet die Büchereileiterin. Die seit einigen Wochen in der Bibliothek tätige Ukrainerin gehöre mittlerweile zum festen, für die Bibliothek unverzichtbaren Stamm der Ehrenamtler und bilde eine Brücke zu den ukrainischen Flüchtlingen im Ort.

Geöffnet: montags und donnerstags, 14 bis 19 Uhr; dienstags und freitags, 8 bis 13 Uhr; 1. Samstag im Monat, 10 bis 12 Uhr. büba