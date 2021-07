Hansestadt Wipperfürth kann weiter umbauen

Zuwendungsbescheid bekommen

+ © Bezirksregierung Köln Regierungspräsidentin Gisela Walsken überreicht den Bescheid Wipperfürths Bürgermeister Michael von Rekowski. © Bezirksregierung Köln

Über 2,5 Millionen hat die Nachbarstadt in einem weiteren Zuwendungsbescheiderhalten.

Von Joachim Rüttgen

Zahlreiche Bürgermeister aus dem Regierungsbezirk Köln erhielten jetzt Zuwendungsbescheide für bedeutende Projekte in ihren Städten und Gemeinden. Wipperfürths Bürgermeister Michael von Rekowski nimmt für die Hansestadt einen Bescheid über etwa 2,5 Millionen Euro von Regierungspräsidentin Gisela Walsken entgegen. Das bestätigt einmal mehr: Die geplanten Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) entsprechen den Förderrichtlinien und sind damit förderwürdig. Die Stadtkasse wird einen Zahlungseingang für die weiteren Maßnahmen der Umgestaltung in der Innenstadt verbuchen können. 2,5 Millionen Euro ist die betragsmäßig höchste Überweisung seit Beginn der aktuellen Umbaumaßnahmen.

„Wir freuen uns auf einen barrierefrei zugänglichen Marktplatz mit mediterranem Flair.“

Michael von Rekowski

Die Fördermittel aus vier Bescheiden werden dazu verwendet, die bereits angelaufenen Arbeiten wie die Umgestaltung des Marktplatzes und der Marktstraße, aber auch die künftige Neugestaltung des Busbahnhofs am Surgeres-Platz zu finanzieren. „Mit diesem vierten und letzten Zuwendungsbescheid können wir die Arbeiten zur Umgestaltung in der Innenstadt von Wipperfürth zügig weiter vorantreiben. Wir freuen uns insbesondere auf einen barrierefrei zugänglichen Marktplatz mit einem ganz besonderen, mediterranen Flair. Mit großen Freitreppen an zwei Außenseiten des Marktplatzes wird unser Marktplatz eine deutliche Aufwertung erfahren, die dortige Aufenthaltsqualität wird um ein Vielfaches gesteigert,“ sagt von Rekowski.

Der überwiegende Teil der Maßnahmen im InHK werden zu 70 Prozent durch Fördermittel vom Land finanziert. 30 Prozent der Bausumme muss Wipperfürth selbst aufbringen. Ausnahmen gibt es beispielsweise bei Stellplätzen, die zu 100 Prozent aus Haushaltsmitteln der Stadt errichtet werden müssen. Bei der Umgestaltung des Busbahnhofs als wichtige Mobilitätsdrehscheibe in Wipperfürth wird sich dagegen auch der Landesbetrieb Straßen.NRW und der Nahverkehr Rheinland an den Umbaukosten beteiligen. Und das soll passieren:

ZUWENDUNGSBESCHEID 2013 Vor fünf Jahren gab es für die Hansestadt den ersten Zuwendungsbescheid über 1.175.309 Euro. 2014 folgten 2.096.960 Euro 2017 erhielt die Stadt weitere 1.488.996 Euro 2018 gab es 2.522.100 Euro

Leitsysteme / Beschilderungen Wegeverbindungen zwischen dem Busbahnhof und der Innenstadt werden durch die Umbaumaßnahmen gestärkt. Unterstützt wird dies auch durch die Umsetzung eines Leitsystems für Fußgänger sowie durch die Einrichtung eines sogenannten Fernwirksamen Leit- bezieungsweise Infosystems im Stadtgebiet. Mithilfe einer optimierten Beschilderung werden Parkplätze sowie Fußwege in der Innenstadt besser erreichbar sein. Zudem können touristische Highlights beziehungsweise kulturell bedeutsame Punkte besonders ausgewiesen werden.

Beleuchtungskonzept Im Förderbetrag enthalten ist auch das neue Beleuchtungskonzept für die modernisierten Straßen und Plätze, sowie das Anstrahlen von öffentlichen Gebäuden. In der Bahnstraße, der Hochstraße und der Unteren Straße wurde das Beleuchtungskonzept bereits flächendeckend durch eine neue Straßenbeleuchtung umgesetzt. Die übrigen Bereiche werden, wie es die Förderkriterien vorsehen, noch im Zuge der fortschreitenden Bauarbeiten mit neuen, funktionellen Leuchten bestückt.

Verfügungsfond Mit Beträgen, die für den Verfügungsfond bereitgestellt werden, können verschiedene Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels während der Bauphase vom Citymanagement finanziert werden. Hier sind beispielsweise der im vergangenen Herbst organisierte Mittelaltermarkt oder die für den bevorstehenden Advent geplanten Aktionen zu nennen.