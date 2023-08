Handwerkerstraße lädt zum Selbstversuch ein

Kolping und Handwerk – das gehört zusammen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Schließlich hat sich die Hückeswagener Kolpingsfamilie aus dem Gesellenverein des 19. Jahrhunderts entwickelt. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass zwischen dem Schlossplatz und der Pauluskirche eine Handwerkerstraße aufgebaut worden ist. Gleich zu Beginn wird es noch ein bisschen wärmer, als es ohnehin schon ist.

Dort steht Schmied Markus Schmülling, der eigentlich im Freilichtmuseum Lindlar als Museumspädagoge tätig ist. „Du musst dir noch feste Schuhe organisieren“, sagt er zu Alexander Bosbach, der in Sandalen zum Amboss gekommen ist, um mitzuhelfen. „Hier fliegen immer heiße Partikel ab, wenn die auf die nackte Haut kommen, verbrennst du dich“, sagt er. Wenige Augenblicke später kommt der Junge in Turnschuhen zurück. Das Eisen glüht und kann beschlagen werden.

Gegenüber kann man sich bei Dachdecker Hunker über das richtige Behauen von Schieferplatten informieren – und es auch selbst ausprobieren. Birgit Mostert wiederum hat jede Menge Farben, Pinsel, Stifte und Papier mitgebracht. „Hier kann man sich einfach mit Spaß an der Freude im Malen und Zeichnen ausprobieren. Ich habe ein paar Vorlagen mitgebracht, etwa das Maskottchen der Kolpingjugend, das man dann ausmalen kann“, sagt Birgit Mostert. Kolping international und die Bergische Buchhandlung haben viele Informationen mitgebracht, aber die Hauptsache sind die handwerklichen Angebote. Etwa das Filzen, das besonders bei Kindern beliebt ist, oder das Kerzenziehen und Seifenmachen.

Albrecht Nunn ist mit seinem Honig und dem Imkerzubehör ebenfalls Teil der Handwerkerstraße. „Ich habe am Freitagabend noch eine kleine Honigverkostung gemacht. Die vier jungen Damen, die mitgemacht haben, haben ihre Eindrücke aufgeschrieben, so dass sichtbar wird, dass der Honig von unterschiedlichen Standorten auch unterschiedlich schmeckt“, sagt Albrecht Nunn. Nebenan, bei Hermann Klintworth, wird über Insektenhotels, ihre Funktionen, Zielgruppen und Bauweisen informiert. „Wir haben über 450 Bienenarten in Deutschland, 40 bis 50 davon nisten in Insektenhotels. Wir zeigen hier, welche Möglichkeiten es gibt, selbst ein solches Hotel zu basteln“, sagt er.