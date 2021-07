Handel startet Krokusaktionam 2. März

Verkaufsoffener Sonntag

Das Frühlingsfest mit dem verkaufsoffenen Sonntag findet erst am Sonntag, 2. April statt, sofern der Rat am Dienstag die verkaufsoffenen Sonntage beschließt.

Das wäre viel zu spät für die beliebte Krokusaktion der Werbegemeinschaft. „Wir beginnen mit der Aktion am Donnerstag, 2. März“, sagte gestern Ute Seemann, Sprecherin der Werbegemeinschaft. Schon seit Jahren organisiert die Werbegemeinschaft die Aktion. Wer will, kann in den Geschäften für einen Euro Pate einer Krokuspflanze werden. Blüht der Krokus, der mit dem Namensschild versehen ins Schaufenster gestellt wird, dann irgendwann weiß, erhält der Besitzer einen Einkaufsgutschein über 20 Euro. Blüht er lila auf, kann man wenigstens den Krokus als Frühlingsgruß mit nach Hause nehmen.

Die Werbegemeinschaft spendet den Erlös aus der Krokusaktion regelmäßig an einen guten Zweck. In diesem Jahr soll damit eine Kinderwippe angeschafft werden. Sie soll auf den Etapler Platz gestellt werden, wenn dieser ausgebaut wird. kam