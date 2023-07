Halloween-Party endete in Prügelei – und nun vor Gericht

Radevormwalder (19) verletzte einen 17-jährigen in den Wupperauen.

Von Brigitte Neuschäfer

Hückeswagen. Eigentlich hatte eine Gruppe junger Leute Ende Oktober 2022 nur eine ausgelassene Halloween-Party unter freiem Himmel in der Wupperaue feiern wollen. Doch dann gab‘s nicht nur im übertragenen Sinne „Saures“: Nach reichlichem Genuss von Alkohol endete die anfangs noch fröhliche Party mit einer Schlägerei, bei der ein damals 17-jähriger Schüler verletzt wurde. Er erlitt Prellungen, ein Schädelhirntrauma, und zwei Schneidezähne brachen ab.

Vor dem Strafrichter in Wipperfürth musste sich jetzt ein 19-Jähriger aus Radevormwald verantworten. Die Anklage legte dem jungen Mann eine gemeinschaftlich begangene Körperverletzung zur Last.

Gemeinsam mit einem anderen Jugendlichen, gegen den ein gesondertes Strafverfahren läuft, soll er den 17-Jährigen mit den Fäusten traktiert und noch, als jener bereits auf dem Boden lag, getreten haben.

Die Schläge räumte der bis dahin nicht vorbestrafte Angeklagte ein, getreten habe er den am Boden liegenden Kontrahenten aber nicht. Das sei möglicherweise der andere gewesen. Vom Richter musste er sich belehren lassen, dass das bei gemeinschaftlicher Körperverletzung letztlich nur eine untergeordnete Rolle spielt: Da müssen alle Beteiligten gerade stehen für das, was sie gemeinsam angerichtet haben.

Warum es zu dem Streit in der Gruppe gekommen war, wurde vor Gericht nicht eindeutig geklärt. Der 17-Jährige habe ihn provoziert und seine Mutter beleidigt, da seien bei ihm eben die Sicherungen durchgebrannt, sagte der Angeklagte aus. Der Alkohol hatte offensichtlich zusätzlich die Stimmung aufgeladen und für Enthemmung gesorgt.

Im Einvernehmen mit der Staatsanwältin entschied der Richter sich zu Gunsten des Angeklagten, das mildere Jugendstrafrecht anzuwenden und es bei einer Verwarnung zu belassen, denn: „Sie sind doch offenbar in der Lage, sich vernünftig zu benehmen, sonst hätte ich Sie wohl schon früher hier im Gerichtssaal kennengelernt. Sie müssen aber weiter an sich arbeiten und lernen, auch dann ruhig zu bleiben, wenn Sie sich provoziert fühlen.“

19-Jähriger muss Auflagen erfüllen

Die mit der Verwarnung verbundenen Auflagen sollen dem jungen Mann, der keinen Schulabschluss hat und derzeit ohne Arbeit ist, nun dabei helfen, eine geordnete Struktur in seinen Alltag zu bekommen. Er muss daher 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit ableisten und das, unterstützt durch die Jugendgerichtshilfe, bevorzugt bei einem Arbeitgeber, bei dem er in Zukunft auch einen dauerhaften Job antreten kann. Außerdem erlegte das Gericht dem 19-Jährigen die Auflage auf, an einem Training für Jugendliche und junge Erwachsene teilzunehmen, in dem es darum geht, mehr soziale Kompetenz zu erwerben, um auch mit kritischen Situationen im Alltag besser und vor allem gewaltfrei umgehen zu können.

Der Richter legte dem jungen Mann nahe, das Strafverfahren und die Verwarnung als Chance zu sehen, sein Leben als Erwachsener in den Griff zu bekommen. Unabhängig von dem Strafverfahren könnte es allerdings sein, dass der Angeklagte noch einmal vor Gericht erscheinen muss: Der junge Mann, den er im vorigen Herbst in der Wupperaue verprügelt hatte und der nun im Prozess als Zeuge gehört wurde, kündigte an, ein Zivilverfahren gegen den 19-Jährigen anzustrengen, denn er will Schmerzensgeld haben. Von dem, was der Radevormwalder derzeit als Bürgergeld bekommt, wird er das aber kaum bezahlen können.