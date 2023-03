ATV Hückeswagen: „Horrende Probleme“ in der Mehrzweckhalle

ATV bereitet Jubiläum vor – Verein steht zeitgleich vor Problemen: Kein Platz für neue Teams, sinkende Einnahmen durch Minimal-Zahl an Zuschauern.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Grundsätzlich ist der ATV, Hückeswagens ältester Breitensportverein, gut aufgestellt. Schon jetzt ist der Blick auf 2025 gerichtet, wenn das 175-jährige Bestehen gefeiert wird, sagte der wiedergewählte Vorsitzende Jörg von Polheim am Freitagabend auf der Jahresversammlung in der ATV-Halle.

„Wir wollen rechtzeitig mit den Planungen anfangen und eine Planungsgruppe ins Leben rufen. Mag es auch noch zwei Jahre dauern, aber die Erfahrung zeigt, dass solche Termine viel schneller da sind, als man glauben mag.“ Er würde sich freuen, wenn sich auch jüngere Mitglieder an den Planungen beteiligen würden. Abgesehen davon wächst der Verein, wenn auch nur leicht.

So weit die guten Nachrichten. Aber es gibt auch nicht so schöne Themen, solche, die durchaus bedeutsam sind. „Es geht um das Thema Hallenzeiten, gerade in der Mehrzweckhalle“, brachte es von Polheim auf den Punkt. „Wir haben horrende Probleme damit – und das, obwohl wir selbst in der glücklichen Lage sind, eine eigene Halle zu haben.“

Der ebenfalls wiedergewählte zweite Vorsitzende Sven Schäfer ergänzte: „Auch die Tatsache, dass das Bürgerbad geschlossen ist, bereitet uns Probleme, beziehungsweise allen, die für den Triathlon trainieren möchten. Sie sind dazu gezwungen, in die Nachbarstädte auszuweichen.“

Brandschutz lässt nur wenige Zuschauer im Ligabetrieb zu

Das sei kein vereinsspezifisches Thema. Anders sehe es hingegen beim Handball aus. Denn für das Training seien die Handballer auf Trainingszeiten in der Mehrzweckhalle angewiesen, die eigene Halle sei dafür schlicht und einfach zu klein. Das gelte auch für den jüngsten Nachwuchs, wie Jugendhandball-Leiterin Kerstin Steffens sagte. „Die F-Jugend spielt zwar nicht auf dem ganzen Feld, aber selbst die Hallenbreite der Mehrzweckhalle ist dafür schon zu klein, so dass wir das normale Feld dort verkleinern. Und ab der E-Jugend wird das normale Feld genutzt“, erläuterte sie. Der Verein stoße hier wegen der begrenzten Hallenzeiten an seine Grenzen.

„Wir können keine neuen Jugendmannschaften gründen“, bedauerte Kerstin Steffens. Von Polheim forderte daher: „Hier muss sich schnellstens etwas tun.“ Auch die Tatsache, dass aus Brandschutzgründen derzeit nur ganz wenige Zuschauer zu den Ligaspielen kommen dürften, mache sich aufgrund sinkender Einnahmen negativ bemerkbar.