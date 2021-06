Hallenbadrestaurant wird Aquamarin

Gastronomie

+ © Sabine Naber Bürgermeister Dietmar Persian (r.) freut sich mit Betriebsleiterin Michaela Garschagen sichtlich, dass der neue Pächter Dirk Hansmann den Pachtvertrag für das Hallenbadrestaurant unterschrieben hat. © Sabine Naber

Pächter Dirk Hansmann will das Restaurant am Freitag, 8. März, um 16 Uhr eröffnen.

Von Sabine Naber

Aus dem ehemaligen Hallenbadrestaurant, das vor vier Jahren geschlossen wurde und anschließend als Kleiderkammer und Treffpunkt für Geflüchtete diente, wird im März das „Aquamarin“.

VORGESCHICHTE HINTERGRUND Seit dem Bau des Hallenbades 1974, war immer auch ein Restaurant in dem Gebäude untergebracht. Vor der Nutzung als Flüchtlingstreff und Kleiderkammer war zuletzt bis zum Frühjahr 2015 ein Grieche als Pächter ansässig gewesen, hatte aber nach nur einem halben Jahr wieder geschlossen. WEITBLICK Daraufhin und weil eben auch kein neuer Pächter gefunden wurde, stellte die Stadt Hückeswagen die Räume der Ehrenamtsinitiative Weitblick zur Verfügung. Im Juni 2018 zog Weitblick wieder aus – seither suchte die Stadt wieder nach einem Pächter.

Dirk Hansmann, der sowohl den Beruf des Kellners, als auch den des Kochs und Kaufmanns gelernt hat, wird sein Restaurant am Freitag, dem 8. März um 16 Uhr eröffnen. „Ich hatte schon länger im Kopf, mich zu verändern. Aber es gibt nicht viele Lokalitäten in dieser Größe“, sagt er und sieht den großen der beiden Räume als idealen Ort für Familien- und Firmenfeiern oder als Präsentationsmöglichkeit. „Hier passen 80 Gäste rein, in den anderen Raum 40. Mit Trennwänden, die auf Rollen stehen, kann ich den Raum zudem individuell gestalten. Außerdem gehört zum Lokal eine schöne Terrasse und genügend Parkplätze für die Besucher gibt es auch“, sagt Hansmann.

Der Namen seines Restaurants - Aqua für Wasser und Marin für Stein - spiegelt sich in den Farben wieder, die er gewählt hat. Die Wände sind weiß, der Thekenbereich wurde graublau gestrichen. Die erste Hochzeitsgesellschaft hat sich bereits angemeldet.

Das Angebot soll öfter wechseln

„Wir haben schnell zusammengefunden. Herr Hansmann hatte ein gutes Konzept und ich freue mich, dass wir bald wieder ein tolles Angebot in Hückeswagen haben“, sagt Bürgermeister Dietmar Persian. Er ist überzeugt, dass die Hückeswagener es dankbar annehmen werden. „Ich werde schon jetzt immer wieder darauf angesprochen. Die Leute sehen, dass sich hier etwas tut und wollen wissen, wann es losgeht“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Kein großer Sanierungsaufwand musste betrieben werden, um wieder Gastronomie zu ermöglichen. „Die Elektrik war veraltet, der Maler musste kommen, in der Küche mussten Lüftung und Abzüge auf den neusten Stand gebracht werden und der Fußboden hinter dem Thekenbereich wurde neu verlegt“, fasst Betriebsleiterin des Bürgerbades Michaela Garschagen zusammen.

Der Gastwirt will eine kleine Karte zusammenstellen, seine Gäste mit deutscher Küche mit mediterranem Einschlag verwöhnen.

Auch an Vegetarier ist gedacht. „Das Angebot wird öfter wechseln. Außerdem arbeiten wir mit einer Tafel, auf der die besonderen Angebote zu sehen sind.“ Hansmann will auch klären, ob er die Landwirtschaft ins Boot holen kann. „Vielleicht mit Eiern vom Bauernhof, oder Gemüse und Fleisch.“ Hansmann, der einige Jahre im Golfclub Dreibäumen gearbeitet und einen Weinhandel in Wipperfürth hat, will auch eine Vinothek einrichten. „Wenn den Gästen der Wein, den sie zum Essen getrunken haben schmeckt, dann können sie die Flasche bei mir kaufen.“ Für sonntags plant Hansmann, ein Lunchbuffet anzubieten.