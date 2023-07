Hahnenberger Sänger laden ein zum Sommerfest

Am Sängerheim in Hahnenberg werden der MGV und befreundete Chöre Lieder singen.

Für den 22. Juli lädt der Traditionschor auf das Gelände seines Sängerheims ein.

Radevormwald. Im vergangenen Jahr hatte der Männergesangverein Hahnenberg erstmals ein „Midsommar“-Fest veranstaltet. In diesem Jahr haben sich die Sänger nun dazu entschieden, ein erstes eigenes Sommerfest auf die Beine zu stellen. Es findet statt am kommenden Samstag, 22. Juli, ab 15 Uhr auf dem Gelände des Sängerheims in Hahnenberg.

Die befreundeten Chöre „Serenita Önkfeld“ und der Männergesangverein „Einigkeit“ aus Schwelm-Linderhausen werden die Besucher mit Liedern erfreuen. Selbstverständlich werden auch die Gastgeber Gesangseinlagen bieten.

Für Speisen und Getränke wird reichlich gesorgt sein, versprechen die Organisatoren. Neben Kaffee, Kuchen und Waffeln werden kühle Getränke und Würstchen vom Grill angeboten. „Alles in allem ist ein nettes Fest in und am Sängerheim geplant mit viel guter Laune, hoffentlich schönem Wetter und Gesangseinlagen in lockerer Atmosphäre“, schreibt MGV-Pressewart Thomas Dietz. „Da das Sängerheim die Möglichkeit bietet, sowohl drinnen als auch draußen zu feiern, wird das Sommerfest bei jeder Wetterlage stattfinden.

Schon bei der Sommergaudi der Borbecker Feuerwehr am vergangenen Wochenende haben die Hahnenberger Sänger beim Frühschoppen einige Lieder zum besten gegeben. s-g