Haarstübchen schließt zum Jahresende

Zum Ende des Jahres geht Manuela Galling nach fast 50 Jahren im Berufsleben in den Ruhestand.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Bei einem sich anbahnenden Abschied schwingt oft auch ein bisschen Wehmut mit, so auf jeden Fall bei Manuela Galling. Die Entscheidung, zum 31. Dezember ihren Friseursalon an der Kaiserstraße zu schließen, hat sich die Inhaberin des Haarstübchens nach 28 Jahren nicht einfach gemacht. Doch der Moment sei nun gekommen, sagt sie überzeugt. Nach der Pandemie habe sie vor einer Entscheidung gestanden: „Ich musste etwas verändern. So wie es war, konnte es nicht bleiben. Ich merke, dass ich körperlich kaputt bin.“ Ein größeres Team oder der Vorruhestand standen zu Auswahl. Nach reiflicher Überlegung entschied sie sich schließlich für Letzteres. Denn an neues Personal zu kommen sei in der heutigen Zeit alles andere als einfach.

Sie selbst hat 1977 ihre Ausbildung bei Bernd Herrmann begonnen und war nach bestandener Prüfung für ein Jahr in einem Wermelskirchener Salon beschäftigt. „Danach bin ich zu meinem Chef zurückgekehrt und habe lange Jahre dort gearbeitet.“ Währenddessen besuchte Galling auch die Meisterschule und suchte dann in einem anderen Geschäft eine neue Herausforderung. „15 Jahre lang war ich Geschäftsführerin in diesem Salon.“ Mit 34 Jahren wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit, als sie das freigewordene Lokal in der Kaiserstraße 103 sah, wo zuvor lange zunächst ein Geschenkeladen, später ein Fotogeschäft beheimatet waren. Das Haarstübchen wurde geboren und 28 Jahre lang gehegt und gepflegt.

In ihrem Berufsleben hat Galling mindestens 15 Friseure erfolgreich ausgebildet, die alle ihre Prüfung bestanden haben und bis heute im Beruf sind. Darauf sei sie stolz. Doch schon lange habe sich kein Bewerber mehr für eine Ausbildung bei ihr beworben. Sie kann es den jungen Menschen nicht verübeln. „Friseure werden schlecht bezahlt.“ Obwohl sie selbst den Friseurberuf liebt, sagt Galling, sei es auch ein Knochenjob, den viele junge Menschen heute nicht mehr ausüben wollen.

Früher hätten die Leute auch mal zwei Stunden gewartet

Früher, erinnert sie sich, arbeiteten Friseure ohne Termine. „Wer früher zum Friseur ging, war bereit, auch mal zwei Stunden zu warten. Heute haben die Leute keine Zeit mehr. Der Ton hat sich verändert. Die Menschen haben sich verändert.“

Die Pandemie sei für die Branche eine Katastrophe gewesen, sagt Galling. „Wir mussten drei Monate das Geschäft schließen und wussten nicht, was sonst noch auf uns zukommen würde.“ Mittlerweile habe sich die Situation zwar normalisiert, doch mit den zusätzlichen Krisen und der Inflation merkt sie, dass viele – wenn das Geld knapper ist – eben am Friseur sparen.

Glücklicherweise kann Galling auf viele treue Stammkunden zählen. Teilweise lassen sich ganze Familiengenerationen bei ihr die Haare schneiden und frisieren. „Ich bereue es nicht, diesen Beruf ergriffen zu haben. Ob ich ihn aber heute, mit 16 Jahren nochmal ergreifen würde, weiß ich nicht“, gibt sie zu. Die Arbeit von Friseuren würde ihres Erachtens heute nicht mehr wertgeschätzt. Sie glaubt zwar nicht, dass der Berufsstand aussterben wird, denn: „Wir werden immer Friseure brauchen.“ Möglicherweise aber müssten Menschen in 20, 30 Jahren weitere Strecken bis zum nächsten Friseur fahren, glaubt Galling. Wirtschaftlich seien heute eigentlich nur noch große Salons in Großstädten. „In Radevormwald haben wir vergleichsweise viele Friseure, drei davon sind mindestens auch schon in meinem Alter. Ob sie Nachfolger für ihre Geschäfte finden werden, weiß ich nicht.“

Ein leerstehendes Geschäft will die Friseurin nicht hinterlassen

Sie selbst hat bei ihrem Vermieter frühzeitig gekündigt, so dass an der Kaiserstraße kein neuer Leerstand entstehen wird. Wer aber in das Haarstübchen einziehen wird, ob es ein Friseur oder ein anderes Geschäft sein wird, weiß Galling nicht.

Ihre Kunden haben schon jetzt ihr Bedauern ausgedrückt und sich bei Galling auch nach Empfehlungen für einen neuen Friseur gefragt. „Doch ich empfehle niemanden weiter, weil ich viele meiner Kollegen hier kenne, und es wäre unfair, einen zu empfehlen.“ Bis Ende des Jahres aber steht ihnen Galling mit ihren Aushilfen noch zur Verfügung. „Am 30. Dezember werden wir nochmal alle zu einem kleinen Abschied einladen.“ Danach will Manuela Galling mit ihrem Mann verreisen und länger als nur zwei Wochen Urlaub an einem Ort verbringen. „Morgens spontan aufstehen und einfach mal für drei Tage oder länger irgendwo hinfahren, darauf freue ich mich am meisten.“

Hintergrund

Das Haarstübchen wird seit 28 Jahren von Friseurmeisterin Manuela Galling geführt. Am 31. Dezember 2023 wird der Salon an der Kaiserstraße 103 für immer seine Pforten schließen. Vorher will Galling mit ihren Kolleginnen und Kunden Abschied nehmen und lädt alle am Samstag, 30. Dezember, ab 10 Uhr zu einem kleinen Umtrunk ein.