Gute Stimmung nach schwerer Zeit

Das 3-Städte-Depot hatte sich zum Tag der offenen Tür herausgeputzt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Mitten in der großen Halle des 3-Städte-Depots an der Peterstraße hängen drei Luftballons – eine goldene 1, eine ebenfalls goldene 0 und darunter ein weißer runder Ballon mit der Aufschrift „Herzlichen Glückwunsch“. Außerdem ist für einen Sonntagmittag sehr viel Betrieb in und um die ehemalige Bêché-Halle herum – es ist der Tag der offenen Tür zum zehnjährigen Bestehen des Industriegeschichtemuseums, das gerade einige schwere Krisen hinter sich gebracht hat.

Und es sind viele Besucher gekommen, um sich in Ruhe einmal umzusehen, wie sich das Depot vor allem nach der Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021, aber auch von den persönlichen Schicksalsschlägen – beide Vorsitzende sind innerhalb kurzer Zeit gestorben –, erholt hat.

Die Stimmung ist gut. Auch der neue kommissarische Vorsitzende Jörg Ehrkamp freut sich. „Ich finde es total klasse, dass heute so viel los ist hier“, sagt er zufrieden. Und das Depot hat sich herausgeputzt. Auf den neuen Regalen, die auf gut zweieinhalb Metern Höhe einmal rund um die Hallenwände entlang angebracht sind, stehen die ersten kleineren Maschinen. „Ziel ist, dass dort auch kleine Tafeln sind, auf denen zu lesen ist, was das für Maschinen sind“, erläutert Heinz-Willi Oldiges, technischer Berater im Vorstand. Außerdem wurde eine Bildergalerie aufgehängt mit zahlreichen Erfindern, Ingenieuren und Unternehmern aus dem Bergischen. „Bislang nur Männer. Es gibt aber bestimmt auch Frauen, da müssen wir auf die Suche gehen“, sagt Ehrkamp. Im Eingangsbereich ist ein Fahrrad aufgebockt, daneben stehen ADFC-Mitglieder. „Wir sind gefragt worden, ob wir auch kommen wollten – das machen wir natürlich gerne“, sagt Sprecher Alfons Herweg. Die Radwerkstatt im 3-Städte-Depot, die es seit einem Jahr gebe, habe sich gut etabliert.

Ein kleines Geschenk zum Zehnjährigen hat eine Abordnung der Grünen mitgebracht. „Wir haben eine Spende für das Depot dabei“, berichtet Ortsprecherin Shirley Finster. „Wir unterstützen den Verein ja schon lange, denn es ist sehr schön, zu sehen, wie die Industriegeschichte unserer Region hier liebevoll am Leben gehalten wird.“

Depot soll ein wenig umgestaltet werden

Der Verein will zeigen, dass er wieder da und aktiv ist und nach vorne blicken will. Ein deutliches Zeichen dafür ist, dass es eine neue Maschine gibt – von der Firma Pflitsch. „Die Spritzgussmaschine stammt zwar nur aus dem Jahr 1990, aber auch das ist natürlich ein Stück Industriegeschichte“, betont Oldiges. Als Nächstes stehe an, das Depot ein wenig umzugestalten, um eine gewisse Ordnung in die Maschinen zu bringen. „Aber das kommt halt auch immer darauf an, was an neuen Maschinen dazukommt“, sagt der technische Berater.