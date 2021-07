Gutachter loben Zusammenarbeit

Immobilienverwaltung

Regionales Gebäudemanagement von Hückeswagen und Wipperfürth habe sich bewährt.

Von Sven Schlickowey

Die Entscheidung, die Immobilienverwaltung von Hückeswagen und Wipperfürth zusammen zu legen, war richtig. Das ist das Ergebnis einer externen Evaluation. Zwar gebe es im gemeinsamen Regionalen Gebäudemanagement (RGM) noch Verbesserungspotenzial, doch die Vorteile würden überwiegen. Nachdem der Abschlussbericht der Evaluation in nicht-öffentlicher Sitzung den Räten beider Städte vorgestellt wurde, präsentierten die Bürgermeister ihn gemeinsam der Öffentlichkeit. „Es war 2010 richtig. Und es ist heute immer noch richtig“, fasst Hückeswagens Bürgermeister Dietmar Persian das Ergebnis zusammen. Er sei „zutiefst davon überzeugt“, dass kleine Städte wie Hückeswagen und Wipperfürth die komplexer werdenden Aufgaben in diesem Bereich besser zusammen erledigen können. Trotzdem habe man sich bewusst dem Urteil externer Fachleute gestellt. „Uns war der Blick von außen wichtig.“

Seit mehr als zehn Jahren kooperieren die Nachbarstädte in verschiedenen Bereichen, unter anderem beim Stadtarchiv, der Stadtkasse und beim Bauhof. Seit acht Jahren liegen alle Immobilienangelegenheiten beim RGM, das in Hückeswagen angesiedelt ist. Rund 100 Gebäude, die beiden Kommunen und ihren Entwicklungsgesellschaften gehören, fallen in diesen Bereich. Darunter zwei Hallenbäder, mehrere Sporthallen und Schulen, aber auch die beiden Rathäuser, eine Reihe von Wohnhäusern und weitere Liegenschaften.

EVALUATION INFO Rund ein halbes Jahr arbeitete die BSL Managementberatung an der Evaluation, die bereits bei Gründung des RGM beschlossen worden war. Neben der Erhebung zahlreicher Daten gehörten dazu auch Interviews mit allen 40 Mitarbeitern des RGM sowie den Spitzen beider Verwaltungen. Die Kosten liegen bei 25 000 Euro.

Das RGM kümmert sich um Sanierungen, Neubauten, Hausmeister, Reinigung, Vermietungen, Versicherungen und vieles mehr. „Eine sehr komplexe Aufgabenstellung“, sagt Michael von Rekowski, Bürgermeister von Wipperfürth. Durch den Zusammenschluss sei es möglich, dass sich Mitarbeiter spezialisieren. Das gemeinsame RGM habe eine halbe Stelle für Vermietungen, gibt dessen Leiter Dieter Klewinghaus ein Beispiel. Ohne das RGM müsste jede Stadt einen solchen Mitarbeiter mit dem notwendigen Fachwissen beschäftigen.

„Aber es gibt auch Dinge, an denen wir arbeiten müssen, um besser zu werden“, sagt Persian. Der Bericht der BSL Managementberatung, die bereits die Evaluation zum gemeinsamen Bauhof übernommen hatte, listet vor allem Organisatorisches auf. So sieht es die Satzung derzeit noch vor, dass das Ergebnis jeder Ausschreibung noch einmal vom jeweiligen Stadtrat beschlossen werden muss. „Das kann dazu führen, dass sich das Vergabeverfahren verzögert“, sagt Persian. Denn das Ergebnis der Ausschreibung stehe ja schon fest.

2019 soll weiterer Architekt oder Bauingenieur eingestellt werden

Auch die Zuständigkeit zwischen RGM und der Verwaltung müssten noch einmal deutlicher geregelt werden, sagt Persian: „Es muss klar sein, wer welche Entscheidung trifft.“ Innerhalb des RGM sollen die technische und die kaufmännische Sparte stärker gegliedert werden. Zudem sollen beide Bereiche eine eigene Leitung unterhalb von Dieter Klewinghaus bekommen. Dafür soll 2019 ein weiterer Architekt oder Bauingenieur eingestellt werden. Zudem regten die Gutachter an, die Software „FAMOS“ intensiver zu nutzen. Derzeit seien nicht alle möglichen Daten der verwalteten Gebäude erfasst, sagt Klewinghaus. „Wir dachten, das könnten wir nach und nach erledigen. Aber das würde zehn Jahre dauern.“ Stattdessen habe man nun entschieden, die Aufgabe einem externen Dienstleister zu übertragen.

Nicht ganz so einfach wird die Umsetzung der letzten Empfehlung: „Wir müssen mehr in unsere Gebäude investieren, das hat uns BSL klar ins Stammbuch geschrieben", sagt Persian. Statt derzeit rund 850 000 Euro, die beide Städte pro Jahr für den Erhalt ihrer Immobilien ausgeben, seien rund 1,5 Millionen Euro notwendig, sagen die Gutachter. Sonst drohe Substanzverlust. Klewinghaus sagt dazu: „Wir können nur das ausgeben, was uns die Politik zur Verfügung stellt."