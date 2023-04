Grundstückspreise steigen weiter

Grundlage der Auswertung sind die 2022 abgeschlossenen Kaufverträge.

Oberbergischer Kreis. Die Immobilienpreise im Oberbergischen Kreis sind weiter gestiegen. Das geht aus dem Bericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte hervor. Grundlage der Auswertung sind die 2022 abgeschlossenen Kaufverträge.

Insgesamt gab es 3538 Käufe, das sind fünf Prozent weniger als 2021. Die Preise von wiederverkauften Ein- und Zweifamilienhäusern sind 2022 um zwölf Prozent gestiegen. Eine Steigerung von sieben Prozent gab es bei den gebrauchten und neuen Eigentumswohnungen. Eine leichte Zunahme der Preise konnte auch bei den landwirtschaftlichen Grundstücken verzeichnet werden. Der Bodenrichtwert für Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden, stieg im vergangenen Jahr von 1,45 Euro pro Quadratmeter auf 1,55 Euro, eine Steigerung von sieben Prozent im Vergleich zu 2021.

Die Preissteigerungen seien der anhaltenden Nachfrage geschuldet. „Ob sich dieser Trend im Oberbergischen Kreis, der sich anders als in den umliegenden Regionen darstellt, fortsetzen wird, werden die Analysen der künftigen Kauffälle zeigen“, heißt es in der Pressemitteilung. Verglichen mit den Kommunen der Rheinschiene seien die Preise im Oberbergischen Kreis aber noch moderat, betonen die Experten. Wurde im Kreis in 2022 durchschnittlich 288.000 Euro für ein frei stehendes Ein- oder Zweifamilienhaus gezahlt, betrug der Kaufpreis für ein vergleichbares Objekt im Rheinisch-Bergischen Kreis etwa 510.000 Euro.

Interessierte finden den Bericht des Gutachterausschusses im Internet: www.obk.de/gutachterausschuss