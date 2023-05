Grundschule feiert rauschendes Fest

Trubel herrschte am Freitagnachmittag auf dem Pausenhof der Grundschule Wiehagen. Bei schönstem Frühlingswetter waren Dutzende Kinder und ihre Eltern zum diesjährigen Schulfest gekommen – dem ersten seit vier Jahren. „Wir hatten unser letztes Schulfest schon 2019, dann kam ja Corona“, sagte Schulleiterin Claudia Paradies, die mit viel Geduld am BEW-Glücksrad stand und die Schlange an anstehenden Kindern abarbeitete, die das Rad mit zum Drehen brachten, um Kaugummis, Bonbons oder andere Süßigkeiten zu gewinnen.