Grünes Licht für fünfte OGS-Gruppe

Gotteshütte hat Personal eingestellt.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Eine gute Nachricht hat Bürgermeister Dietmar Persian für Eltern, deren Kinder im kommenden Schuljahr die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) an der Löwen-Grundschule besuchen sollen. Denn nachdem schon eine vierte OGS-Gruppe eingerichtet werden konnte, wird es zum Start ins neue Schuljahr sogar die ersehnte fünfte Gruppe geben.

„Die Nachfrage nach Plätzen in der OGS an Hückeswagener Schulen der Primarstufe ist in diesem Jahr enorm“, betonte Persian am Mittwoch. Daher war die Anzahl der Gruppen für die OGS an der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal für das Schuljahr 2023/24 bereits von drei auf vier erhöht worden. Was letztlich immer noch nicht ausgereicht hat, blieben doch bislang 22 Kinder ohne einen OGS-Platz an der Grundschule. Es gab daraufhin laut Persian Gespräche zwischen Stadt, Kreisverwaltung, Bezirksregierung und dem Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte als OGS-Träger über die Machbarkeit einer Erweiterung auf eine fünfte Gruppe.

Nach intensiven Bemühungen um weiteres Personal kann der Geschäftsführer der Gotteshütte, Sascha Viehoff, den Erfolg vermelden. Die Eltern, die bislang für ihre Kinder noch keinen Platz an der Grundschule erhalten haben, sollen nun kurzum angeschrieben werden.

Es seien alle Hebel in Bewegung gesetzt worden

Der Bürgermeister betonte, wie wichtig die Ganztagsbetreuung für die Familien in Hückeswagen ist: „Allen Beteiligten ist klar, dass ohne sie viele Familien in erhebliche Probleme geraten können“, machte Persian deutlich. „Deswegen freut es mich sehr, dass alle Hebel erfolgreich in Bewegung gesetzt worden sind, um eine weitere Gruppe an der Löwen-Grundschule einzurichten.“ Die Weichen gestellt hatte letztlich der Rat in der vorigen Woche. Der hatte die zusätzlichen Gruppe inklusive der Mehrkosten von 30.000 Euro für den städtischen Haushalt einstimmig beschlossen.