Grüne möchten über Energie reden

Hückeswagen. Energiekrise, Klimawandel, Energiewende – die Herausforderungen sind enorm. Erschwerend wirken die hohen Energiepreise sowie die Verfügbarkeit von Handwerkern und Material, heißt es in einer Pressemitteilung von Bündnis 90 / Die Grünen in Hückeswagen. In der Öffentlichkeit würden mögliche Maßnahmen sehr unterschiedlich bewertet.