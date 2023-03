Großes Frühlingserwachen im Kultur-Haus Zach

Zum Frühlingsfest gibt es einen Blumenmarkt und ein Café.

Hückeswagen. Auch wenn es zurzeit nachts angesichts von Temperaturen im frostigen Bereich noch eher winterlich ist, lässt tagsüber die Sonne den Frühling doch schon erahnen. Passend dazu wird am kommenden Sonntag, 4. März, wieder das Frühlingsfest der Werbegemeinschaft gefeiert – beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr sind viele Geschäfte geöffnet.

„Mit dem Sonnenschein und den bald folgenden wärmeren Tagen beginnt dann auch eine neue Gartensaison“, betont Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kultur-Hauses Zach, das am ersten März-Sonntag zur gleichen Zeit geöffnet ist – mit einem Blumenmarkt und einem Café.

Zwei Hückeswagener Gärtnereien sind dabei

Die Besucher des „Frühlingsfestes“ sind dann eingeladen, den sonntäglichen Bummel mit einem Kaffee oder Tee, einer frischen Waffel oder einem Stück Kuchen abzurunden. Traditionell bietet der Verein am ersten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr auch seinen Blumenmarkt an, bei dem Orchideen und Frühlingsblüher die Gäste des Kultur-Hauses Zach erwarten. „Wir freuen uns, dass wir wieder in Zusammenarbeit mit zwei Hückeswagener Gärtnereien ein wenig Frühling und blühende Pflanzen anbieten können“, sagt Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins. „So können sich die Besucher ein Stück Frühling aus einer bunten Vielfalt an ansprechenden Angeboten mit nach Hause nehmen.“ In Kooperation mit der Friedhofsgärtnerei Schmidt von Inhaber Dirk Blasberg verkauft der Verein verschiedene Frühlingsblumen und Schalen.

Mit dabei ist erneut die Orchideen-Gärtnerei Neuhaus aus Marke, deren Betrieb bereits seit 1993 in der Schloss-Stadt existiert. „Das Ehepaar Neuhaus hat an diversen Orchideenausstellungen im In- und Ausland teilgenommen, und man ist immer wieder fasziniert, welch breites Spektrum an blühenden Orchideenpflanzen, sei es für die Fensterbank, aber auch für den Garten oder als Naturform, geboten wird“, betont Bauer.

Auch beim „Frühlingsfest“ werde es eine bunte Auswahl an verschiedenen Orchideen im oberen Island geben. Interessierte erhalten am Stand zudem praktische Tipps zur Orchideen-Pflege. büba