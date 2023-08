Große Vorfreude auf die Lehrzeit bei Klingelnberg

Die jungen Nachwuchskräfte starteten am 1. August ihre Ausbildung.

20 Nachwuchskräfte starteten beim Maschinenbauunternehmen in diesem Jahr ins Berufsleben.

Hückeswagen. Der Start ins Berufsleben begann nicht gleich an der Werkbank oder dem Schreibtisch, sondern führte die 20 neuen Mitarbeiter der Firma Klingelnberg erst einmal in eine Einführungswoche. Im Mittelpunkt standen das gegenseitige Kennenlernen und das des Maschinenbauunternehmens.

Thomas Stroh, zuständig für die Ausbildung bei Klingelnberg, betonte: „Jetzt beginnt für die neuen Auszubildenden eine spannende Zeit mit neuen Erfahrungen.“ Neben einem Rundgang durch die einzelnen Fachbereiche standen auch Werksbesichtigungen und erste Produktschulungen in der Einführungswoche auf dem Lernprogramm.

Ausgewählt aus zahlreichen Bewerbungen treten die jungen und hoch motivierten Auszubildenden in verschiedenen Ausbildungsberufen an. Hierzu zählen unter anderem die Ausbildung zum Industriekaufmann bzw. zur Industriekauffrau sowie die Ausbildung in den Bereichen Zerspannungsmechanik, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriemechanik oder Fachinformatik für Systemintegration.

Viele Azubis hatten im Vorfeld ein Schulpraktikum absolviert

Die Gründe, warum sie sich für eine Ausbildung bei Hückeswagens größtem Unternehmen entschieden haben, waren vielseitig. Viele Auszubildende hatten im Vorfeld auch schon ein Schulpraktikum absolviert und das Unternehmen kennengelernt.

„Ich habe mich sehr über die Zusage von Klingelnberg gefreut“, berichtet etwa Alessandro Guiseppe Prestianni, der seine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker gestartet hat. „Da ich im Vorfeld nur Positives über den Arbeitgeber Klingelnberg gehört habe und zudem mein Vater ebenfalls bei Klingelnberg tätig ist, war für mich schnell klar, dass ich meine Ausbildung hier absolvieren möchte“, betonte er. Das dreiwöchige Schulpraktikum habe ihn schließlich für die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker überzeugt.

Darauf freuen sich die neuen Azubis

Carina Graf bewarb sich nach ihrem Schulpraktikum um eine Ausbildung zur Industriekauffrau und erhielt die Zusage. „An der Ausbildung reizt mich, dass ich während meiner Ausbildungszeit verschiedene Abteilungen durchlaufen werde“, sagte sie. Tom Warnke freute sich ebenfalls über seine gestartete Ausbildung zur Fachkraft zur Lagerlogistik. „Ich habe mich für die Ausbildung im Lager entschieden, da ich nach einer vielfältigen und abwechslungsreichen Tätigkeit gesucht habe.“ Nach der Ausbildung will er seinen Meister machen und hofft auf eine Festanstellung im Unternehmen.

„Da ich bereits eine schulische Ausbildung im Bereich Informatik besitze, habe ich die Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration gewählt“, berichtete Robin Grünwald. „Da auch schon zwei meiner Freunde bei Klingelnberg arbeiten, war für mich die Entscheidung nach meinem achtwöchigen Praktikum schnell getroffen, dass Klingelnberg mein Ausbildungsbetrieb werden wird.“

Angelina Schneider entschied sich für eine Ausbildung zur Industriemechanikerin. „Ich habe mich für Klingelnberg als Ausbildungsbetrieb entschlossen, da ich mich schon während meines Schulpraktikums hier sehr wohl gefühlt habe.“ -büba-

Bewerbungsverfahren

Für das Ausbildungsjahr 2024 hat das Bewerbungsverfahren bereits begonnen. Weitere Infos dazu gibt es unter: klingelnberg.com/karriere/ausbildung