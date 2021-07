Große Mehrheit stimmt Haushalt zu

Investitionen

20 Millionen für den Umbau des Schulstandortes Weststraße sind allen Fraktionen zu viel.

Enorme Mehrkosten beim Schulausbau wollen alle Ratsfraktionen aber nicht in Kauf nehmen.

Von Karsten Mittelstädt

Mehrheitlich gegen die Stimmen der UWG verabschiedete der Stadtrat am Dienstag den Haushalt 2017. Der kann jetzt zur Genehmigung an die Kommunalaufsicht in Gummersbach geschickt werden. Erst wenn der Haushalt genehmigt ist - und das kann Frühsommer werden - kann das Geld für geplante Investitionen (ausgenommen Pflichtaufgaben) ausgegeben werden.

Christian Schütte, Fraktionsvorsitzender der CDU, ging in seiner Rede auf die häufige Kritik an der Kreisverwaltung ein. Auf Kostensteigerungen, beispielsweise im Jugendamtsbereich habe der Kreis kaum Einfluss. „Das ist eher ein gesellschaftliches Problem“, sagte Schütte. Der Kreis tue durchaus einiges für Hückeswagen, wie man am Kreisel Wiehagen sehe. Das nächst größere Projekt könnte der Ausbau der K5 an der Bever sein, wobei sich Schütte wünscht, dass die Parteien sachlich miteinander umgehen und einen Konsens anstreben. Die neu geplante Überbauung des Bolzplatzes mit Mietwohnungen für das „kleinere Portemonnaie“ sieht die CDU positiv, am Gebäudetausch der Schulen will sie festhalten, aber die Kosten für den Ausbau der Hauptschule reduzieren. Ganz im Sinne seiner Kanzlerin erklärte Schütte: Die Herkulesaufgabe im Bereich Asyl gestemmt zu haben, „darauf kann Deutschland stolz sein“, Hückeswagen auch dank seiner Ehrenamtler.

Auch wenn die Kämmerei bei der Aufstellung gute Arbeit geleistet habe, wie SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Grasemann erklärte, wie alle anderen Redner auch, so könne man doch nicht zufrieden sein, denn von einem strukturell ausgeglichenen Haushalt sei Hückeswagen noch weit entfernt - trotz guter Gewerbesteuereinnahmen und historisch niedriger Zinsen.

„Das kannte ich bisher nur aus Berlin, Hamburg oder Stuttgart.“

Hans-Jürgen Grasemann, SPD, zur Steigerung der Umbaukosten des Schulstandortes Weststraße

Ebenso wie Schütte lobt Grasemann, wie Flüchtlinge in Hückeswagen dank der Ehrenamtler aufgenommen wurden. Der „dickste Investitionsbrocken“, der Ausbau der Hauptschule für 20 statt der erwarteten 12 Millionen Euro, habe „alle vom Hocker gehauen“. Dass die Umbaukosten sich mal eben um 50 Prozent nach oben bewegen, kannte ich bisher nur aus Berlin, Hamburg oder Stuttgart“, sagte Grasemann. 20 Millionen könne sich die Stadt nicht leisten, die gesamte Planung müsse auf den Prüfstand. Die Planung des neuen Feuerwehrgebäudes im Brunsbachtal gefällt der SPD, die DLRG müsse im Rahmen des Möglichen unterstützt werden. Die öffentliche Toilette am Schloss müsse endlich behindertengerecht ausgebaut werden. Den RGA-Bericht über einen fiktiven Austritt der Stadt aus dem Kreis, in dem die Verwaltungsstrukturen in Frage gestellt werden, greift Grasemann auf. Die SPD ist der Meinung, dass mindestens eine Verwaltungsebene (Kreis, Landschaftsverband, Bezirksregierung) abgeschafft werden solle.

Anders als die übrigen Fraktionen will die FDP nicht am Schultauschbeschluss von 2015 festhalten, stattdessen sollten Haupt- und Realschule an ihren Standorten bleiben, erklärte Fraktionsführer Jörg von Polheim. Die Löwengrundschule sollte saniert oder am alten Standort neu gebaut werden, das sei kostengünstiger. Dem Haushalt wird nur zugestimmt, wenn die Schulbaukosten auf 12 Millionen gedeckelt werden.

Die Grünen halten am Schulkonzept fest, sagte Sprecher Egbert Sabelek, „aber die Kosten müssen sinken“. Den Bikertreff wollen die Grünen auf die andere Seite des Dammes legen und den Bolzplatz erhalten. Auch für die UWG ist die 20 Millionen-Investition zu hoch. Sie will erst die Sondersitzung des Schulausschusses abwarten und stimmte deshalb gegen den Haushalt 2017. Auch die sechs Millionen für ein neues Feuerwehrhaus sind der UWG zu hoch, wie Fraktionsvorsitzender Michael Wolter sagte.

Die FaB lehnt die Feuerwehrpläne der Verwaltung ab und will lieber den alten Standort sanieren oder am Bolzplatz bauen. Mehrkosten beim Schulausbau und der Brücke Brückenstraße werden abgelehnt.