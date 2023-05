Größter Fehler im Garten ist die Ordnung

In der Stadtbibliothek Radevormwald ist die Ausstellung „Vielfalt im Garten“ zu sehen. Sie zeigt, wie man insektenfreundlich gärtnert.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Wer einen Garten anlegt, der tut das aus Liebe zur Natur – so sollte man meinen. Doch so manches Gartengrundstück in Deutschland macht eher den Eindruck, als sollte Mutter Natur mit Gewalt herausgetrieben werden: Millimetergenau getrimmter Rasen, graue Flächen mit Kies und Schotter, mit dem Lineal abgemessene Beete und in Reih und Glied stehende Stauden. Vielfach verzichten Eigentümer inzwischen ganz auf echtes Grün: Kunstrasen oder Plastikattrappen mit Blätterformen erfüllen das Gemüt des Naturfreunds mit Grausen. Das Ganze ist nicht nur eine Frage der Ästhetik. Solche Gärten halten Tiere fern. Und angesichts der Warnungen der Fachleute vor den Folgen des Insektensterbens ist das ein ernstes Thema.

Wie man es besser machen kann, zeigt eine Ausstellung in der Stadtbücherei Radevormwald. Hier wird anschaulich erläutert, wie man den eigenen Garten in ein kleines Naturparadies verwandeln kann, in dem sich nicht nur Bienen, Hummeln und andere Insekten wohlfühlen, sondern auch Amphibien, Igel und andere kleine Tiere.

Zur Eröffnung waren Regina Hildebrandt (Umweltbeauftragte des Stadtplanungs- und Bauaufsichtsamtes), Kathi Hentzschel (Bergischer Naturschutzverein), Sabine Fuchs (IG Wiebachtal) und der städtische Klimaschutzmanager Niklas Lajewski in die Bücherei gekommen. Bibliotheksleiterin Sandra Oetelshoven erklärt: „Die Ausstellung besteht aus sieben ,Roll-ups‘, also insgesamt 14 Seiten.“ Erstellt wurde die Ausstellung „Vielfalt im Garten – Lebensraum für Insekten & Co“ von der Natur- und Umweltschutzakademie NRW. „Wir werden in unserer Bibliothek passend dazu auch Bücher aus dem Bestand präsentieren“, erklärt Oetelshoven. Lob gibt es von Klimamanager Lajewski: „Die Bücherei ist auf diesem Gebiet wirklich gut sortiert.“

Kathi Hentzschel, selbst passionierte Gärtnerin, ermutigt Gartenbesitzer, nicht nur nach Schema F zu verfahren. „Der größte Fehler im Garten ist pingelige Ordnung“, ist ihr Credo. Ein Garten müsse lebendig sein. Das heiße jedoch nicht, dass man die Pflanzen einfach wuchern lassen sollte. „Ein naturnaher Garten und ein verunkrauteter Garten sind nicht dasselbe“, stellte Sabine Fuchs klar. Man muss kein großes Grundstück besitzen, um Pflanzen und Tieren grünen Lebensraum zu bieten. Auch auf Balkonen ist manches möglich, das Insekten und Vögeln das Leben leichter macht – etwa das Aufstellen einer Nistwand, auch Insektenhotel genannt.

Zu der Ausstellung haben die Beteiligen ein Begleitprogramm erstellt, das gestern startete. Ab 17 Uhr gab es eine Gärtnerstunde mit Melanie Schoppe in der erläutert wurde, wie man auch auf kleinem Raum seinen Garten in einen geeigneten Lebensraum für Tiere verwandeln kann.

Am Dienstag, 30. Mai, erläutert ab 17 Uhr der städtische Klimaschutzmanager Niklas Lajewski unter dem Motto „Der Obstbaum im Garten“ welche Bäume für den jeweilige Garten geeignet sind, wie man alte Obstsorten pflanzen und die Bäume richtig pflegt.

Am Freitag, 2. Juni, wird um 16.30 Uhr ein Dokumentarfilm gezeigt, in dem es um die abenteuerlicher Reise einer Biene von ihrem Schlupf bis zur Gründung eines neuen Bienenvolkes geht – spannend wie „Biene Maja“, aber auf wissenschaftlicher Grundlage. Am Samstag, 3. Juni, haben von 10.30 bis 11.30 Uhr Kinder von fünf bis acht Jahren Gelegenheit, unter der Leitung von Friederike Kolaks Nistwände aus Naturmaterialien zu bauen. Am Dienstag, 6. Juni, um 17 Uhr erläutert Kathi Hentzschel, wie man als Gartenbesitzer Sämereien selbst gewinnen kann. Regina Hildebrandt informiert am Dienstag, 13. Juni, um 17 Uhr unter dem Motto „Blühender Balkon“, wie auch auf kleinem Raum ein naturnahers Paradies für Insekten, Vögel, Blumen und Sträucher geschaffen werden kann.

Ausstellung

Die Ausstellung „Vielfalt im Garten – Lebensraum für Insekten & Co“ ist zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen: montags ,dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Mittwochs ist die Bücherei geschlossen. Die Stadtbibliothek befindet sich im Erd- und Untergeschoss des Bürgerhauses, Schlossmacherstraße 4-5. Kontakt: Tel. (02195) 932177, E-Mail: buecherei@radevormwald.de