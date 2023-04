Gottesdienst-TV flimmert weiter in die Wohnzimmer

Evangelische Kirchengemeinde will ihre Sonntagsgottesdienste weiterhin im Internet übertragen.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Wenn im Fernsehen das „Wort zum Sonntag“ ausgestrahlt wird oder der Papst auf dem Petersplatz den Ostersegen spricht, verfolgen das Hunderttausende Gläubige an ihren Fernsehgeräten. Auch Messen und Gottesdienste aus dem Kölner Dom werden regelmäßig im Fernsehen übertragen. Eine Live-Übertragung des Gottesdienstes aus der eigenen Gemeinde gibt es vielerorten aber erst seit der Corona-Pandemie.

Entstanden ist die Idee aus der Not heraus: 2020 waren Präsenzgottesdienste nicht möglich. Doch vielen Christen fehlte der sonntägliche Kirchenbesuch, das gemeinsame Singen und Beten. Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde hatte darauf reagiert und anfangs mit einfachen Mitteln eine Übertragung des Gottesdienstes per Internet ermöglicht. „Das war Weihnachten“, erinnert sich Elvira Persian, Vorsitzende des Presbyteriums.

Das Angebot wurde angenommen und soll auch in Zukunft fortgesetzt werden. Zu Sonntags- oder Festgottesdiensten, wie jetzt zu Ostern, werden die Links zu dem entsprechenden YouTube-Kanal auf der Internetseite der Kirchengemeinde veröffentlicht. So kann mit nur einem Klick auf das Video der Live-Übertragung zugegriffen werden. „Es werden auch Liedzettel für den Gottesdienst mit eingestellt“, sagt Baukirchmeister Friedhelm Selbach.

Gisela und Richard Marquard haben den Stream bereits genutzt. „Das ist eine sehr gute Sache“, sagt der 90-Jährige. „Es gibt viele Leute, für die es beschwerlich ist, in die Kirche zu kommen, oder denen es im Winter in der Kirche zu kalt ist.“ Mit seiner Frau hat er den Gottesdienst der heimischen Gemeinde am Bildschirm des PC verfolgt. „Wir müssen jetzt noch sehen, wie wir die Übertragung auf unseren Fernseher kriegen.“

Wer übernimmt Steuerung und Technik für die Gemeinde?

Mittlerweile gibt es bei der Gemeinde ein festes Team, das sich um Aufbau und Steuerung der Technik kümmert. Bernd Hess, Bettina Jovi und Vahid Amini Aghleboub sorgen dafür, dass die Übertragung funktioniert. „Da es in der Kirche kein W-Lan gibt, mussten wir einen Internet-Vertrag abschließen, eine T-Box anschaffen und die Kamera damit verbinden“, zählt Elvira Persian auf. Das Mikrofon, in das der Pfarrer spricht, wird mit einem langen Kabel mit der Kamera verbunden. Per Tablet steuert Hess die Kamera entweder auf den Altar, das Rednerpult oder den Chor.

Im Vereinshaus Scheideweg beispielsweise wurden die Gottesdienste schon recht früh nach Ausbruch der Pandemie per Zoom veröffentlicht. „Jetzt, wo die Gemeinde wieder an den Gottesdiensten teilnimmt, denken die Pfarrer über die Kamera gar nicht mehr nach“, fügt Elvira Persian hinzu.

Bernd Hess hat sich von Beginn an für die Sache engagiert. „Ich komme aus einem technischen Beruf, und es wurden Leute gesucht, die die Geräte bedienen können“, erinnert er sich an die Anfänge. Je nach Umfang des Gottesdienstes beginnt er etwa 20 Minuten vor Beginn mit dem Aufbau der Kamera. Dass diese auf einem Stativ weit vorne im Mittelgang stehen muss, sei jedoch nicht optimal. Daher plant das Presbyterium, zwei neue Kameras anzuschaffen, die unter der Empore installiert werden sollen.

Hinzu kommt ein Mischpult für den Ton. „So können die Gottesdienste in Zukunft in anspruchsvoller Qualität übertragen werden“, kündigt das Gemeindemitglied an. Natürlich komme es auch mal zu Pannen und Abbrüchen der Übertragung, wenn beispielsweise die W-Lan-Verbindung abreißt. „Anfangs lief es einem dann heiß und kalt den Rücken runter“, verrät Hess und lacht.

Etwa 20 bis 30 Geräte schalten sich pro Übertragung auf der Plattform Youtube zu. Für Hess ein deutliches Zeichen, dass sich der Aufwand lohnt: „Ich sehe das als Notwendigkeit, um Menschen zu erreichen, die aus Angst vor Ansteckung oder aus Gründen der Unbeweglichkeit keine Möglichkeit haben, in die Kirche zu kommen“, sagt der 72-Jährige.

Selbst bei Taufen können nun auch weit entfernt wohnende Verwandte, an der Zeremonie teilhaben. „Das Live-Streaming hat den Kassettendienst ersetzt“, sagt Elvira Persian. Früher waren Taufgottesdienste auf Kassette mitgeschnitten und später zur Erinnerung an die Eltern übergeben worden. Besonders freut sich die Gemeinde darüber, dass sich Vahid Amini Aghleboub im Technik-Team engagiert. „Er ist mit ganzem Herzen dabei“, sagt Hess über den Flüchtling.

Links zum Live-Stream werden auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht: www.ev-kirche-hueckeswagen.de