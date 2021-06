Golf erlaubt den Wettkampf der Generationen

Dreibäumen

+ © Jürgen Moll Beim Golferlebnistag in Dreibäumen versuchten sich unter der Leitung von Golflehrer Friedhelm Klüting (r.) zahlreiche Interessierte. © Jürgen Moll

Beim Erlebnistag auf der Anlage in Dreibäumen durften Anfänger unter professioneller Anleitung auf dem Grün spielen.

Von Maren Panitz

Konzentriert fixierte Sandra Flüß zuerst den schweren Golfschläger in ihren Händen, dann das einige Meter entfernte Loch mit Einsteckfähnchen im grünen Rasen. Kurzer Schlag. Treffer. „Na, geht doch!“, freute sich die Wipperfürtherin, die bei dem Erlebnistag des Golfclubs Dreibäumen zum ersten Mal in ihrem Leben einen Golfschläger in der Hand hielt.

Zahlreiche neugierige Besucher marschierten beim Golferlebnistag bei strahlendem Sonnenschein über das Grün des Golfclubs – zuerst ging’s zur sogenannten Driving Range, wo die Abschläge geübt wurden, anschließend zum Putting Green, um sich mit der Schlagkraft, Zielsicherheit und der Geschwindigkeit von Golfschläger und Ball vertraut zu machen. „Ich hätte nicht gedacht, dass man für einen Schlag so wenig Kraft benötigt. Es kommt wirklich eher auf das Gefühl an“, betonte Sandra Flüß, nachdem sie ihren Ball erfolgreich eingelocht hatte. Sie war richtiggehend begeistert: „Der Sport macht so viel Spaß. Man ist an der frischen Luft – und dann erlebt man auch noch Erfolge.“ Nach dem Motto „Einfach vorbei kommen, kostenlos ausprobieren, Spaß haben“ lud der Golfclub in Zusammenarbeit mit dem Golfverband NRW zum Besuchertag, an dem sich Interessierte zwanglos in geselliger Gemeinschaft im kostenfreien Probetraining über den Golfsport informieren konnten. „Wir zeigen bei unserem Erlebnistag, dass der Golfsport ein wahres Familienereignis ist“, erklärte Clubpräsident Dr. Klaus Schäfer. Gerade beim Golf könnten sich die Spieler mehrerer Generationen im fairen Wettkampf messen. „Wo sonst könnte ich im Sport mit meinem Vater zusammen spielen“, ergänzte der elfjährige Tim Ulatowski, der mit fünf Jahren das Golftraining begonnen hatte. Sein Vater, Jugendwart Martin Ulatowski, lieferte die Begründung: „Golfanfänger erhalten ein höheres Handicap. Heißt, sie dürfen zum Einlochen mehr Schläge verwenden. Dadurch bekommen auch junge Spieler eine Chance gegen erfahrene Golfer.“

Gemeinschaft steht in Dreibäumen im Vordergrund

Der jährliche Golferlebnistag auf der gepflegten 18-Loch-Anlage in Dreibäumen ist für Vorsitzenden und Jugendwart eine gute Gelegenheit, festgefahrene Vorurteile gegen den Golfsport abzubauen. „Natürlich pflegen viele Clubs ihren elitären Anspruch, aber hier in Dreibäumen steht für uns die sportliche Gemeinschaft im Familienkreis im Vordergrund“, betonte Schäfer.