Goldene Nadel für Andreas Noller

VdK-Kreisverband ehrt Hückeswagener für seine großen Verdienste im sozialen Bereich.

Hückeswagen. Eine ganz besondere Auszeichnung gab es jetzt für den Hückeswagener Andreas Noll: Wie die Oberbergische Volkszeitung berichtet, wurde der ehemalige Kreisvorsitzende und Ehrenvorsitzende des Sozialverbandes VdK Oberberg für seine großen Verdienste mit der goldenen Ehrennadel des VdK Deutschland geehrt. Bei einer Feierstunde im Kreisverband Oberberg überreichte der Vorsitzende Rainer Lenkeit Ehrennadel und Urkunde an den Hückeswagener, der auch Ehrenvorsitzender des VdK-Ortsverbandes Hückeswagen ist. Auch VdK-Geschäftsführer Walter Gerhardt überreichte ein Geschenk.

Der Kreisverband Oberberg teilte mit, dass er Noll großen Respekt zolle für dessen unermüdlichen Einsatz um die sozialen Belange der mehr als 8000 Mitglieder des Sozialverbandes in Oberberg. Im Januar 2021 wurde Noll zum dritten Mal in den VdK-Landesverbands-Vorstand gewählt – als einer von fünf Beisitzern. Nach der Wahl wurde er erstmals vom Landesvorstand zum Vorsitzenden der neuen Fachgruppe „Kommunale Sozialpolitik“ gewählt.

Der VdK NRW hat seinen Sitz in Düsseldorf. 385.000 Mitglieder werden in 43 Kreis- und knapp 800 Ortsverbänden von etwa 8600 ehrenamtlichen und 320 hauptamtlichen Mitarbeitern betreut. Der Kreisverband Oberberg hat seinen Sitz in Gummersbach und etwa 8000 Mitglieder. Es gibt Ortsverbände in allen 13 Kommunen des Kreises – in Hückeswagen mit 300 Mitgliedern. -rue-