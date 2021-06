Aus Glühfadenfabrik wird Kulturtreff

Gespräch

2007 wurde die „Alte Drahtzieherei“ eröffnet. Sie hat sich zur beliebten Bühne für Konzerte, Kleinkunst und Partys entwickelt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Frau Vahldieck-Manske, wie lange gibt es die „Alte Drahtzieherei“ eigentlich schon?

Alex Vahldieck-Manske: Wir sind jetzt im achten Jahr. Die ersten Überlegungen, die alte Werkshalle umzunutzen, begannen um die Jahrtausendwende. Es sollte noch sieben Jahre dauern, ehe die „Alte Drahtzieherei“ eröffnet wurde.

Hat sich das Angebot im Vergleich zu den Anfängen der „Alten Drahtzieherei“ verändert?

Vahldieck-Manske: Im Grunde ist es gleichgeblieben, es sind allerdings einige städtische Angebote dazugekommen. Etwa für die Skateboarder in Wipperfürth: Die können auf Rampen im Inneren der Halle skaten. Auch die Kindertanzgruppe des Jugendamts ist neu, ebenso wie diverse Seniorenveranstaltungen, besonders der Seniorenkarneval ist beliebt. Das Veranstaltungsangebot rund um Karneval ist ebenfalls gewachsen – neben Weiberfastnacht, der Sitzung und dem Kinder- und Jugendkarneval gibt es noch eine große Veranstaltung am Samstagabend und die After-Zug-Party am Karnevalssonntag.

Was genau umfasst das Angebot sonst noch?

Vahldieck-Manske: Es gibt in der „Alten Drahtzieherei“ vor allem kulturelle Veranstaltungen – von Theater über Kabarett und Comedy bis zu Lesungen und Konzerten. Jeden ersten Montag im Monat findet zudem eine offene Jam-Session in der „WippLounge“, dem gastronomischen Angebot der „Alten Drahtzieherei“, statt.

Was waren die bisherigen Highlights im Veranstaltungsprogramm?

Vahldieck-Manske: Der Wipperfürther mag ja Kölner Bands sehr gerne, deswegen kommen die Höhner und Brings traditionell sehr gut an, ebenso Kasalla. In der Comedy-Sparte ist Atze Schröder immer schon weit im Vorfeld sehr schnell ausverkauft. Wir haben viele recht bekannte Comedians im Programm – die laufen dann auch recht gut. Tendenziell merkt man am Kartenverkauf, wenn Künstler gerade medial präsent sind.

Und auf welche Höhepunkte können sich die Besucher 2017 freuen?

Vahldieck-Manske: Im Februar kommt Maddin Schneider mit seinem neuen Programm. Und natürlich steht Karneval praktisch schon vor der Tür. Am Samstagabend wird es bei der Karnevals-Party Live-Musik von der Kölner Band „Die Sternrocker“ geben. Ein weiteres, innerhalb einer Stunde ausverkauftes Highlight in der Drahtzieherei, ist der Auftritt von Atze Schröder, und auch die vier Veranstaltungen „Frau Höpker bittet zum Gesang“ sind traditionell großartig.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit anderen Kulturstätten in Oberberg aus?

Vahldieck-Manske: Sehr gut, es gibt da keinerlei Konkurrenzdenken. Es ist ja auch so, dass die „Alte Drahtzieherei“ seinerzeit vom Land für die Region gefördert wurde. Sie könnte theoretisch also auch in Kierspe, Hückeswagen oder Wermelskirchen stehen.

Eine einzelne Stadt könnte so ein Projekt nicht alleine stemmen. Wie vermeidet man in der heutigen Zeit Konkurrenz?

Vahldieck-Manske: Wir treffen uns regelmäßig miteinander, um uns abzusprechen. Sowohl mit den Betreibern der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen, dem Kulturverein in Radevormwald und auch dem Kultur-Haus Zach in Hückeswagen. Dann stellt jeder seine Planungen vor, und so können wir Dopplungen vermeiden. Es ist also keineswegs so, dass man der anderen Kulturstätte das Publikum neidet. Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn wir Besucher aus den Nachbarstädten haben – und darüber, dass die Wipperfürther dort ein anderes Programm geboten bekommen.

Woher kommen Ihre Besucher?

Vahldieck-Manske: Neben Wipperfürthern kommen Besucher aus einer Entfernung von bis zu einer halben Stunde Autofahrt, bei einzelnen Veranstaltungen sogar auch noch weiter her. Daran kann man auch sehen, dass unser Angebot zum einen über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist und zum anderen angenommen wird.