Gitarristin und Tenor sorgen für Ruhe in der Adventszeit

Musiker stellen ihre CD mit Weihnachtsliedern am 11. Dezember vor.

Hückeswagen. Das Kultur-Haus Zach lädt für den dritten Advent, Sonntag, 11. Dezember, ab 16 Uhr, zum Weihnachtskonzert „Silent Moments of Christmas“ mit Marcel Oleniecki (Tenor) und Martina Angenendt (Gitarre) ein.

„Mit diesem Programm wollen die beiden Musiker einige Momente der Ruhe und Entspannung in die Vorweihnachtszeit bringen“, heißt es in der Ankündigung. Die Adventsgeschichte der vier Kerzen wird das Konzert begleiten.

Als Highlight erklingt eine neue Version von „El noi del mare“, einem katalanischen Volkslied in der Bearbeitung von Miguel Llobet. Im Konzert kombinieren Angenendt und Oleniecki die Instrumentalversion mit dem Text und der Melodie des Originalliedes „Presents al nino Jesus“. Außerdem dürfen sich Besucher mit „Villancico de Navidad“ von Agustín Barrios Mangoré auf eines der schönsten für Gitarre solo komponierten Weihnachtsstücke freuen.

Kennengelernt haben sich Martina Angenendt und Marcel Oleniecki während ihres Studiums 2016 an der Hochschule für Musik und Tanz Köln am Standort Aachen. Dort finden in der Adventszeit zahlreiche Konzerte statt, in denen beide immer mit viel Freude aufgetreten sind.

Aus dem Spaß beim und am gemeinsamen Musizieren entstand der Gedanke, diese Zusammenarbeit zu vertiefen und die Idee, eine CD mit Weihnachtsliedern aufzunehmen. Dieses Herzensprojekt konnte 2020 verwirklicht werden. Die Lieder werden sie am Sonntag Spielen.

Karten gibt es für 14 Euro in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online. An der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro. rue

www.kultur-haus-zach.de