Er ging mit von Lochkarte zur Digitalisierung

50 Jahre Volksbank

+ © Jürgen Moll Der Hückeswagener Detlef Wilms ist seit 50 Jahren bei der Volksbank, die heute Volksbank im Bergischen Land heißt, beschäftigt. © Jürgen Moll

Detlef Wilms feiert sein goldenes Dienstjubiläum. Drei große Fusionen hat der Hückeswagener miterlebt.

Von Heike Karsten

Es ist heutzutage eher eine Seltenheit, wenn jemand seinem Arbeitgeber 50 Jahre lang treu bleibt. Detlef Wilms hat das aber geschafft – und er ist stolz darauf. „Ich hätte auch schon früher in Rente gehen können, aber die 50 Jahre haben mich irgendwie gereizt“, sagt der 65-Jährige, der keinen einzigen Tag seines bisherigen Berufslebens missen möchte.

Am 1. August 1969 hatte der Hückeswagener nach Abschluss der Realschule seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank begonnen und währenddessen in den Filialen Remscheid-Lennep, Wuppertal-Ronsdorf und Hückeswagen gearbeitet. „Nach dem Umzug der Lenneper Hauptfiliale von der Kölner Straße zum Tenter Weg im Jahr 1979 bin ich dann aber nur noch auf der Etage von links nach rechts gezogen“, berichtet er schmunzelnd.

In diesen 50 Berufsjahren hat der Hückeswagener einige Abteilungen im Haus durchlaufen – von der internen Revision über die Buchhaltung bis zum Innendienst. Bis vor elf Jahren war Wilms „Leiter Service“, dann nahm er eine neue Herausforderung als Leiter des Stabsbereichs Compliance an. Hinter dem sperrigen Begriff „Compliance“ verbirgt sich die Einhaltung der Regeln, Grundsätze und Richtlinien eines Unternehmens. „Wir überwachen unter anderem, ob unsere Mitarbeiter in den 25 Filialen bei Wertpapiergeschäften im Kundeninteresse beraten“, erläutert Wilms, der für jeden Kollegen seine Hand ins Feuer legen würde. Dennoch keine leichte Aufgabe, da der weltweite Aktienmarkt eine nicht immer vorhersehbare Entwicklung durchläuft.

Erinnerung an das Getöse der Additionsmaschinen

Ohne hellseherische Fähigkeiten ist der Banker jedoch überzeugt, dass der Bargeldverkehr irgendwann bis auf ein Minimum abgeschafft werden wird. „Wir sind erst am Anfang der Digitalisierung“, fügt Wilms hinzu.

Dennoch sei und bleibe die Volksbank eine Beraterbank. „Wir sind eine Bank für Menschen. Das ist ein Vorteil und zeichnet uns aus“, betont er.

Der Hückeswagener kann sich gut an die Arbeit in den Sechzigern erinnern – an die Lochkarten, die handgeschriebenen Schecks zur Lohnauszahlung und das Getöse der Additionsmaschinen.

„Zuerst kommen die Anzüge weg, und dann geht’s mit meiner Frau für zwei Wochen in die Karibik.“

Detlef Wilms, Jubilar der Volksbank

In den vergangenen 50 Jahren ist das Bilanzvolumen der Volksbank von 116 Millionen Mark auf 2,359 Milliarden Euro (Stand 30. Dezember 2018) gestiegen. „Wenn wir bei gleichbleibendem Wachstum heute noch so arbeiten müssten wie 1969, gäbe es keine Arbeitslosen, und wir wären um jede Arbeitskraft dankbar“, sagt Wilms.

Es ist also ein Muss für Unternehmen, Banken und Mitarbeiter, sich auf neue Arbeitssysteme einzustellen. Auch der 65-Jährige hat erst vor Kurzem eine weitere Schulung für ein neues EDV-System mitgemacht, und das, obwohl er in sechs Monaten seinen Schreibtisch räumen und in den Ruhestand gehen wird.

In Erinnerung geblieben sind dem Banker viele Anekdoten, wie etwa die nicht immer ganz konventionellen Geldbeschaffungen in den früheren Jahren.

„Wenn es dringend erforderlich war, wurde das Geld auch mal locker-flockig mit der Straßenbahn von der Landeszentralbank Remscheid zur Hauptstelle Lennep befördert“, erinnert sich der 65-Jährige. Heute sei das aufgrund der Sicherheitsauflagen völlig undenkbar. Und die Straßenbahn fährt auch schon lange nicht mehr. . .

Das Verhältnis zu den Kollegen sei sehr gut. „Wir hatten immer ein gutes Team“, betont der Bankkaufmann. Sein Motto: Das gesprochene Wort ist besser als eine E-Mail. Daher besucht er auch regelmäßig die Filialen und sucht nach Möglichkeit das persönliche Gespräch mit den Mitarbeitern.

Trotz seiner leitenden Tätigkeit, die Erfahrung und Durchsetzungsvermögen erfordert, strahlt Detlef Wilms viel Ruhe, Menschlichkeit und Empathie aus.

ZUSAMMENSCHLÜSSE HINTERGRUND Drei Fusionen hat Detlef Wilms in seiner Dienstzeit miterlebt. 1969 erfolgte die Übernahme der Volksbank Burscheid mit zwei Filialen. 1987 fusionierten die Volksbanken Remscheid und Solingen zur Volksbank Remscheid-Solingen. Schließlich entstand vor zwei Jahren die Volksbank im Bergischen Land aus der Fusion der Volksbank Remscheid-Solingen und der Credit- und Volksbank Wuppertal. GESCHÄFTSGEBIET Das Geschäftsgebiet umfasst Remscheid, Wuppertal, Solingen, Burscheid, Haan, Hilden, Hückeswagen, Mettmann, Radevormwald, Schwelm, Velbert, Wermelskirchen, Wülfrath und Odenthal-Blecher.

Das erklärt auch sein soziales Engagement neben der Arbeit, wie beispielsweise als ehemaliger zweiter Vorsitzender des Fördervereins der Hückeswagener Realschule, langjähriges Mitglied im Turnrat des Allgemeinen Turnvereins (ATV) Hückeswagen und Vertreter der Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen (GBS).

Nach dem Abschied von der Bank stehen schon zwei geplante Aktionen ganz oben auf seiner Prioritätsliste: „Zuerst kommen die Anzüge weg, und dann geht’s mit meiner Frau für zwei Wochen in die Karibik“, freut sich der 65-Jährige schon jetzt auf „die Zeit danach“.