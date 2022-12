Gewinner des Autos steht Donnerstag fest

Adventsverlosung der Werbegemeinschaft.

Von Stephan Büllesbach

Seit dem Martinsmarkt wurden in den Geschäften der Werbegemeinschaft Lose für die Weihnachtsverlosung ausgegeben – bis Heiligabend. In dieser Woche werden die etwa 360 Gewinnnummern ermittelt – die der 350 Sachpreise und Warengutscheine am Mittwochabend unter notarieller Aufsicht, die zehn Hauptgewinne öffentlich am Donnerstag, 29. Dezember, ab 17 Uhr in der Glashalle des Bürgerbüros, Bahnhofsplatz 14.

Wichtig ist im Gegensatz zu den drei Zwischenziehungen: Wer etwas gewinnen will, muss nicht bei der öffentlichen Ziehung dabei sein. Sämtliche Losnummern werden am Freitag, 30. Dezember unter anderem im Internet zu finden sein. Der Inhaber des Loses für das Auto sollte sich umgehend in einem der Geschäfte der Werbegemeinschaft melden. Alle übrigen Preise können am Donnerstag, 12. Januar, 10 bis 18 Uhr, in der Raiffeisenbank an der Bahnhofstraße abgeholt werden. Danach liegen sie bis zum 31. Januar im Schuhgeschäft Albus am Etapler Platz aus: montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr, sowie samstags von 9 bis 13 Uhr.

Die Werbegemeinschaft hat Preise im Gesamtwert von mehr als 20 000 Euro ausgesetzt. Der Hauptpreis ist ein weißer Mitsubishi Space Star. Als zweiten Preis gibt es einen Outdoor-Gasgrill zu gewinnen, der dritte Preis ist ein Handwerker-Gutschein in Höhe von 500 Euro.

Wer zur Hauptziehung am Donnerstag, 29. Dezember, in die Glashalle kommt, hat Aussichten auf vier Zusatzgewinne: Nur unter den Zuschauern werden dann ein 300-Euro-Gutschein der BEW und drei 30-Euro-Gutscheine des Kolpinghauses verlost. hueckeswagen.de