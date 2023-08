GBS setzt auf Modernisierung statt Neubau

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen veranlassen die Genossenschaft zu einem vorsichtigeren Agieren.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Unzufriedene Gesichter auf einer Vertreterversammlung der Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen (GBS)? Wenn es die jemals gegeben haben sollte, muss das lange her sein. Selbst in Zeiten der Wirtschaftskrise 2008/2009 ging es der GBS vergleichsweise gut. Und auch dieses Mal hatte Vorstandsvorsitzender Thomas Nebgen den Vertretern, Mitarbeitern und Handwerkern im Kolpinghaus-Saal fast nur Positives zu berichten – zumindest, was die Zahlen und sonstigen Daten der GBS betraf.

Nachdenklicher wurde er in der Versammlung jedoch bei der Betrachtung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung. Die Genossenschaft scheint weiter auf einem guten Weg zu sein, wie die Eigenkapitalquote belegt: Lag diese 2010 bei lediglich 30,4 Prozent, ist sie seither auf 42,7 Prozent 2022 gestiegen. Entsprechend „nachhaltig rückläufig“ sei die Quote des Fremdkapitals. „Das bedeutet, dass wir weniger Zinsen zahlen und weniger tilgen müssen“, betonte Nebgen.

Auch hier hatte er eindrucksvolle Zahlen, die die langjährige Entwicklung belegten: 2006 lagen die Zinsausgaben der GBS noch bei mehr als einer Million Euro, 2022 waren es nur noch 338.000 Euro. Das eingesparte Geld lasse sich ohnehin besser für die Modernisierung der Bestandsgebäude verwenden, sagte der Vorstandsvorsitzende.

Darauf lag dann auch 2022 erneut der Fokus der GBS. Dabei geht es in erster Linie um die energetische Optimierung der Wohnungsbestände, wie aus dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist. So wurde voriges Jahr Hand angelegt an die Mehrfamilienhäuser Graf-Arnold-Platz 1-7 sowie Wiehagener Straße 13b – die Fassaden wurden gedämmt und erhielten einen neuen Anstrich sowie neue Fenster, zudem wurden die Balkone thermisch von der Fassade getrennt, damit über den Beton keine Kältebrücken mehr entstehen können.

Pro Wohnung kämen da zwischen 30.000 und 35.000 Euro, bei größeren Wohnungen auch bis zu 80.000 Euro an Investitionen zusammen, berichtete Nebgen. „Danach sind sie aber auch neuwertig.“

Die Leerstandsquote ist weiterhin rückläufig

Dieses Prozedere haben viele GBS-Häuser durchlaufen. Allerdings werden erst einmal „geplante größere Investitionen in umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen ausgesetzt werden“, ist dem Geschäftsbericht zu entnehmen. Auch wenn für 2023 noch gut 2,6 Millionen Euro für Modernisierung und Instandhaltung geplant sind. Der Grund für die Skepsis sind die Entwicklungen im Bausektor mit gestiegenen Energiekosten, Preissteigerungen bei Baumaterialien und Baupreisen, „die durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine noch deutlich verstärkt wurden“, sowie steigende Zinsen und sich verschlechternde Finanzierungsbedingungen.

Das „i-Tüpfelchen“ ist der anhaltende Fachkräftemangel, von dem auch die GBS und die für sie arbeitenden Handwerksbetriebe betroffen sind. All das habe die Baukonjunktur auf Abwärtskurs geschickt. Mit ihrer vorübergehenden Zurückhaltung bei der Modernisierung des Wohnungsbestands setzen die Verantwortlichen darauf, dass sich „zumindest die Baupreise in den kommenden Monaten wieder auf niedrigem Niveau einpendeln“.

Im Gespräch mit unserer Redaktion betonte Nebgen nach der Versammlung: „Wir müssen die Sanierungskosten mit einer achtprozentigen Mieterhöhung an die Mieter weitergeben.“ Das und die steigenden Energiekosten sei für manchen ein Alptraum.

Doch spätestens mittelfristig soll das Modernisierungsprogramm wieder aufgenommen werden. So versicherte der Vorstandsvorsitzende: „Was wir an Mieten einnehmen, geben wir für Modernisierungen auch wieder aus. Wir investieren in den Bestand.“ Geld werde keines herausgezogen, da sei die GBS anders aufgestellt als so manche als AG oder GmbH agierende Wohnungsbaugesellschaft.

Was ihn mächtig freute, ist die weiterhin rückläufige Leerstandsquote, die 2022 bei nur noch 0,67 Prozent lag. Für Nebgen ein klares Indiz dafür, „dass unsere Wohnungen beliebt sind“. 2001 hatte sie bei 5,8 Prozent gelegen und war bis 2005 auf den Höchstwert von 12,8 und nach zwei rückläufigen Jahren auf noch einmal 12,5 in 2008 gestiegen. Danach sank die Quote stetig, seit 2015 liegt sie deutlich unter zwei Prozent. „Alles unter zwei, drei Prozent ist für unsere Region eine sehr gute Zahl“, betonte Nebgen.

Zudem hat die GBS unter den Genossenschaften im Bergischen mit den niedrigsten Wert. Nicht nur dieser veranlasste den Aufsichtsratsvorsitzenden Markus von Dreusche zu der Äußerung: „Es läuft prima bei der GBS.“ Es werde viel investiert, und die Wohnungen seien gut in Schuss.

Von dem im Vorjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss von 771.867,09 Euro werden 78.000 Euro der gesetzlichen Rücklage und 553.875,82 Euro den anderen Ergebnisrücklagen zugeführt. Bleibt ein Bilanzgewinn von 133.991,27 Euro, so dass eine Dividende in Höhe von vier Prozent ausgeschüttet wird. Dem stimmte die Vertreterversammlung einstimmig zu.

Die GBS 2022 in Zahlen

Mitglieder: 2400 (2021 waren es 2404)

Mieterlöse: 6,2 Millionen Euro (6,0)

Bilanzsumme: 53,62 Millionen Euro (53,76 Millionen)

Jahresüberschuss: 771.867,09 Euro (681.108,31)

Eigenkapital: 42,7 Prozent (41,5)

Wohnunge n: 1359 (1353)

Wohnfläche: 90.459 Quadratmeter (89.785)

Leerstandsquote: 0,67 (1,03)