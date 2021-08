Gäste singen den Nikolaus herbei

Weihnachtsfeier

Stadtsportverband richtete zum 44. Mal die Weihnachtsfeier für Menschen mit Behinderung aus.

Von Stephan Singer

„Lasst uns froh und munter sein“ – den Weihnachtsklassiker sangen die 70 Besucher der 44. Weihnachtsfeier für Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen vom Stadtsportverband (SSV) aus voller Brust. Der Grund: So wollten die Feiergäste im Evangelischen Gemeindezentrums an der Lindbergstraße den Nikolaus herbeirufen.

Mit einem eineinhalbstündigen Programm verbrachten die Gäste der Weihnachtsfeier die Wartezeit auf den Nikolausbesuch. Dabei ging es meist besinnlich zu, schwungvoll und rhythmisch wurde es bei der Trommelvorführung von Laura und Jutta Schwiergolik. Bei einem Krippenspiel mit Erzählerin Katrin Eschbach sowie den Darstellern Johannes Gembler, Pauline Knecht und Christian Kemsies kamen die Akteure zu dem christlichen Schluss, Jesus‘ Ansinnen in sein Leben zu lassen. Der SSV-Vorsitzende Hans-Georg Breidenbach schlüpfte an diesem vorweihnachtlichen Nachmittag in die Rolle des Nikolauses.

Programm aus Theater, Musik, Gesang und Lesung

Als Christine Langmaack von der Hückeswagener Musikschule am Keyboard das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ anstimmte und alle mitsangen, betrat er schließlich den Raum. Der heilige Mann verteilte Geschenkpakete im Wert von je 30 Euro, die der SSV gestiftet hatte.

Katrin Eschbach kümmerte sich mit Britta Eschbach und Mirijam Steinhaus um die Organisation des Nachmittags, an dem viele lachende und freudig-strahlende Gesichter an den mit Mandarinen, Nüssen und Christsternen dekorierten Tischen den Saal mit Leben füllten. „Wir sind betroffene Mütter, die Helfer stammen meist aus der Familie – das sind Partner und Kinder“, sagten Britta Eschbach und Mirijam Steinhaus. „Es geht uns hier auch um den Austausch mit Gleichgesinnten über Formalitäten, Ansprüche oder Anträge – die Behörden sagen einem aus eigenem Antrieb ja nichts.“

Das Zusammensein mit anderen Angehörigen, die den Umgang mit Menschen mit Behinderung genauso täglich erleben, sei entspannend: „Hier fällt keiner auf und wird angestarrt. Hier urteilt keiner über uns oder den Grad einer Behinderung.“

Das Weihnachtsfeier-Programm aus Theater, Musik und Gesang sowie Lesung stellte federführend Brigitte Thiel zusammen – nach 18 Jahren in Folge zum letzten Mal. „Diese Aufgabe integrieren wir zukünftig in das Orga-Team“, sagten Britta Eschbach und Mirijam Steinhaus.

Brigitte Thiel moderierte noch einmal durch das Programm und konnte dabei auch ihre elfjährige Enkelin Julia Thiel ansagen, die die Kurzgeschichte „Der Christkind-Dieb“ von Barbara Peters vorlas. Die junge Lektorin hatte eigens in den Tagen vor der Feier angefragt, ob sie wieder vortragen dürfe: „Es macht immer so viel Spaß.“