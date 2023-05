Fußballer üben Reanimation

SC Heide besucht Kurs in Helios-Klinik.

An die schlimmen Szenen erinnern sich Fußballfans nur ungern: Am 12. Juni 2021 kam es zu einem medizinischen Vorfall, der medial sehr bekannt wurde. In der 43. Minute im Fußball-EM–Spiel Dänemark gegen Finnland erlitt der Däne Christian Eriksen einen Herzstillstand, brach zusammen und musste auf dem Spielfeld reanimiert werden. Nur dem schnellen Eingreifen seiner Mitspieler ist es vermutlich zu verdanken, dass der Däne ohne bleibenden Schäden überleben konnte.

Dennoch sei die Hilfe leider eher ein Einzelfall, teilt die Helios-Klinik in Wipperfürth mit. Noch immer trauten sich zu wenige Beobachter, helfend einzugreifen. Nur in 40 Prozent der Fälle werde eine Reanimation durch Laien begonnen, heißt es in der Mitteilung. Dabei könne die Reanimation die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand verdoppeln bis verdreifachen.

Deshalb wollten die Fußballer des SC Heide etwas Sinnvolles tun und sich fortbilden. Die Spieler besuchten in der Helios-Klinik einen Reanimationskurs. „Prüfen, rufen, drücken“: Die wichtigen Grundlagen der Reanimation standen im Mittelpunkt, damit auch die Spieler des SC Heide in Zukunft direkt auf dem Platz Hilfe leisten können. Unter der Leitung von Dr. Carsten Eisberg, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin, trainierten 20 Spieler die Maßnahmen bei einem Herzstillstand.

„Wir wollen uns auf dem Platz sicher fühlen, im Notfall natürlich schnell reagieren und unseren Mitspielern die Hilfe zuführen, die dann genau gebraucht wird“, erklärt der Vorsitzende Kevin Zrock die Motivation.

In Zukunft möchte der Verein das Wissen um das Thema Notfallversorgung weiter ausbauen und in den Spiel-Alltag aufnehmen. Mit der Klinik, die Hauptsponsor des Hückeswagener Vereins ist, sind weitere Kurstermine – unter anderem auch zur Thematik der Erstversorgung von Prellungen und Co. – geplant.

Eisberg freute sich, dass sich die Spieler so offen zeigten für das Thema Reanimation: „Jeder von uns kann ein Leben retten, es ist so einfach. Umso mehr Menschen von den einfachen Handlungsmaßnahmen wissen, desto eher kann eine Reanimation erfolgreich durchgeführt werden.“ -rue-