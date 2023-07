Für die Kirmes ist jetzt alles startklar

Platzmeister Lutz Annacker und Karl-Heinz Kraus kümmern sich um den Aufbau.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Es ist jedes Jahr der gleiche Anblick – seit Mitte der Woche sind der Etapler Platz, der Festplatz auf dem Aldi-Parkplatz und der Bahnhofsplatz gesperrt, während zahlreiche Mitarbeiter der Schausteller damit beschäftigt sind, die ersten Materialien für Festzelt, Buden und Fahrgeschäfte heranzubringen und aufzubauen.

Mit wachsamen Augen achten die Platzmeister Lutz Annacker und Karl-Heinz Kraus über das Geschehen. Ihre erste wichtige Aufgabe haben sie dabei schon hinter sich gebracht – erfolgreich. „Wir hatten mit dem Ordnungsamt abgesprochen, dass alle Autos bis 12 Uhr am Mittwochmittag von den Parkplätzen entfernt sein sollten – sonst würde es Knöllchen geben. Aber dazu ist es nicht gekommen“, sagt Annacker zufrieden. Zuvor hatten die beiden die Parkverbotsschilder aufgestellt. Ein einziges Auto sei um 12 Uhr noch am Bahnhofsplatz gestanden – aber um kurz nach Mittag sei es auch weg gewesen.

Niemand soll über ein Kabel stolpern

Nun geht es vor allem darum, dass die Kirmesplätze barrierefrei und sicher begehbar seien. Darum müssen sich auch die beiden Platzmeister kümmern. Und Kraus stolpert, wie um die Wichtigkeit dieser Arbeit zu belegen, über eine noch nicht entfernte Schraubenmutter eines Verkehrsschildes auf dem Etapler Platz. „Die müssen wir auf jeden Fall gleich noch entfernen, davon gibt es hier ja einige auf dem Platz“, sagt Annacker. Er deutet auf die gelb-schwarzen Kabelbrücken, die schon zwischen der Volksbank und der Bergischen Buchhandlung am Boden liegen. „Das sind auch Teile der Barrierefreiheit, damit eben niemand über ein Kabel stolpert“, sagt Annacker.

Er selbst ist seit 2018 mit dabei, kann in diesem Jahr aber nur bedingt selbst Hand anlegen – einem gebrochenen Mittelfußknochen ist es geschuldet. „Normalerweise machen Karl-Heinz und ich das zusammen, weil ich aber nicht wirklich einsatzfähig bin, haben wir uns schon echte Sorgen gemacht“, sagt er. Zu Unrecht, wie er erzählt: „Denn am Mittwochnachmittag waren direkt sieben andere Schützen hier, die spontan mitgeholfen haben. Das hat uns wirklich gefreut, zu sehen, wie gut der Zusammenhalt untereinander ist“, sagt Annacker. Er hoffe, dass sich das auch in den kommenden Jahren fortsetzt.

Es ist die zweite Kirmes seit der Corona-Pandemie – zweimal hatte das traditionelle Schützenfest ausfallen müssen, 2020 und 2021 – und es ist auch die zweite Schützenkirmes, bei dem die Leverkusener Schaustellerfamilie Hoffmann federführend mit im Boot ist. „Im vergangenen Jahr ist unser ursprünglicher Autoscooter-Betreiber kurzfristig abgesprungen, und die Familie Hoffmann ist dankenswerterweise eingesprungen. Das hat alles so gut geklappt, dass wir in diesem Jahr wieder zusammenarbeiten“, sagt Annacker.

Neben dem beliebten Autoscooter, dessen Dach noch auf seine Betriebshöhe angehoben werden muss, wird es in diesem Jahr das Fahrgeschäft „Taifun“ geben, das am Bahnhofsplatz aufgestellt wird, ein Kinderkarussell, Entenangeln, eine Schießbude – und natürlich jede Menge Buden mit Speisen und Getränken.

Annacker freut sich schon auf Kärnseife

Es habe sich nicht viel geändert, im Vergleich zur Zeit vor Corona. „Nein, eigentlich nicht. Im vergangenen Jahr war das Zelt bei Kärnseife rappelsvoll – und ich hoffe, dass das auch in diesem Jahr wieder der Fall sein wird“, sagt Annacker. Er freue sich sehr darüber, die Leichlinger Band endlich für das Schützenfest verpflichtet haben zu können. „Ich kenne sie schon länger, leider hat es bis zum vergangenen Jahr nie geklappt, umso schöner ist es, dass sie nun schon zum zweiten Mal mit dabei sind“, sagt er. Um die Technik werde sich, ebenfalls wie im Vorjahr, Christoph Steinke kümmern. „Das Zelt wird auch vom Verleiher selbst aufgebaut, wir kümmern uns dabei nur darum, dass die Utensilien – wie etwa die Königsstühle, die Fahnen und unsere Sponsorenflaggen – dort aufgebaut werden“ sagt Kraus.

Insgesamt sei der Aufbau in den vergangenen Tagen völlig problemlos verlaufen, es habe keinerlei negative Überraschungen gegeben. „Doch, auch das Wetter ist dieses Mal zum Glück wirklich gut – nicht so furchtbar heiß, wie es schon mal der Fall war in diesem Jahr, aber auch kein Dauerregen“, sagt Annacker. Jetzt müsse es nur noch an den vier Tagen des eigentlichen Schützenfests auch noch so sein, dann stehe einem perfekten Ablauf nichts mehr im Wege. Und für die beiden Platzmeister gilt: Nach dem Fest ist vor dem Abbau – und damit endet dann am kommenden Dienstag auch dieses Schützenfest mit dem hoffentlich ebenfalls problemlosen Abbau aller Buden und Fahrgeschäfte. „Und dann sind auch die zwei Wochen Urlaub vorbei, die ich mir sonst immer genommen habe – außer eben in diesem Jahr, weil ich ja derzeit eh nicht arbeiten kann“, sagt Annacker und schmunzelt.

Schützenkirmes

Termin: Die Kirmes zum Schützenfest wird am Freitag, 21. Juli, 16 Uhr, eröffnet. Am Abend gibt es Musik mit Harry Polter und DJ Hillsrocker – Beginn ist um 20 Uhr. Am Montag ist ab 14 Uhr Familientag mit ermäßigten Preisen für die Fahrgeschäfte.

Programm: Samstag ist Kirmesprogramm ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr. Zudem gibt es Samstagabend ab 20 Uhr Livemusik mit „Kärnseife“ und „Kurt Kokus“, um 22.30 Uhr findet das Riesen-Höhenfeuerwerk statt. Am Sonntag ist das Frühkonzert im Festzelt um 11 Uhr, der Festzug ab 16 Uhr, und die Krönung und der Krönungsball der neuen Schützenherrschaften finden am Montagabend um 19.30 Uhr im Festzelt statt.