Für den Klimaschutz begrünen sie ihr Dach

Peter Genzel will sein Dach begrünen. V.l. Peter Genzel, Niklas Lajewski, Karlo Sauer auf dem Dach was begrünt wird.

Radevormwald hat bis Jahresende noch Fördergeld übrig. Carlo Sauer und Peter Genzel haben welches abgerufen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Mit dem Klimaschutz ist es wie mit vielem im Leben – es sind die kleinen Dinge, die einzelne Menschen beitragen, die in der Summe ein sinnvolles Ganzes ergeben. Eine Maßnahme, um etwas für den Klimaschutz zu tun, ist es etwa, für genügend Grünflächen zu sorgen. Die Stadt Radevormwald hat in diesem Zusammenhang Anfang dieses Jahres selbst einen Fördertopf mit 15.000 Euro aufgelegt – nachdem es vor etwa zwei Jahren bereits einen mit Landesmitteln gegeben hat.

„Es geht darum, dass Dachbegrünung gefördert wird – 50 Euro der Kosten pro Quadratmeter, 50 Prozent der Kosten und maximal 2500 Euro pro Antrag können abgerufen werden“, erklärt Klimaschutzmanager Niklas Lajewski.

Peter Genzel und Carlo Sauer sind Nachbarn – und gut befreundet. Die beiden wohnen einander gegenüber und haben jeweils den Antrag auf Förderung der Dachbegrünung gestellt. „Es sind solche Dinge, die man auch gerne macht, weil sie einen nachvollziehbaren Nutzen haben“, sagt Genzel. Er hat drei Garagen und einen Carport gegenüber seinem alten Haus stehen. Auf den drei Garagendächern befindet sich jetzt der Grundaufbau für eine Dachbegrünung – auf 50 Quadratmetern.

Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung war unkompliziert

„Bei mir sind es 42 Quadratmeter, sie sind auf dem Flachdach unseres Schuppens im Haus“, ergänzt Sauer. Er sei immer schon ökologisch angehaucht gewesen, wie er es ausdrückt. „Wir haben schon lange eine Wärmepumpe, unser Haus ist aus Holz, und zur gleichen Zeit wie Peter habe ich vor einiger Zeit eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach gesetzt“, sagt Sauer.

Die beiden loben die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. „Ich habe meinen Antrag innerhalb einiger Stunden genehmigt zurückbekommen“, sagt Sauer. Genzel ergänzt: „Ich habe sogar die Förderung schon überwiesen bekommen.“ Beide halten auch die Höhe der Fördersumme für angemessen. „Wir wollen ja nichts geschenkt, aber es ist auf jeden Fall gut, dass so etwas gefördert wird“, sagt Sauer. Es bestehe entweder die Möglichkeit, die Dachbegrünung selbst aufzubringen oder aber einen Dachdeckerbetrieb damit zu beauftragen – beide Varianten sind gleich förderfähig.

Die beiden Nachbarn haben sich für Eigenleistung entschieden – Sauer ist auf die Suche gegangen und hat ein Unternehmen in Willich ausfindig gemacht. „Der Inhaber ist schon 78 Jahre alt, aber er ist ein absoluter Experte dafür und hat uns perfekt beraten – das war ein Glücksgriff“, sagt Sauer. Dazu habe auch der Aufbau der Dachbegrünung gehört. „Als erstes kommt eine Durchwurzelfolie auf das Dach – die dient dazu, dass Wurzelwerk nicht das Dach angreift. Darauf wird eine Drainageschicht aus ökologischem Material ausgelegt, die das Wasser speichert und eine Art Schaumstoff ist“, erklärt Genzel. Als Deckschicht kommen oben drauf noch etwa vier Zentimeter Granulat – auf jeweils 40 beziehungsweise 50 Quadratmeter Fläche sind das einige Säcke gewesen, wie die beiden Nachbarn schmunzelnd sagen.

Die Ergebnisse der Begrünung sind erst im nächsten Frühling zu sehen

In der vergangenen Woche sei die Lieferung gekommen. „Morgens um sechs Uhr stand der Lkw mit sechs Paletten vor der Tür. Wir haben an diesem Tag erst gegen 15 Uhr damit angefangen, die Dachbegrünung auszulegen – gegen 19 Uhr waren wir fertig. Aber es waren vor allem viele Säcke mit Granulat, die wir hier ausgeschüttet haben, das hat irgendwann keinen Spaß mehr gemacht“, sagt Genzel lachend. Nun warten die beiden Nachbarn noch auf die Pflanzensamen, die sie dann ebenfalls selbst ausstreuen werden. „Leider werden wir die Ergebnisse dann wohl erst im nächsten Frühling sehen – allerdings, wenn die Pflanzen so anwachsen, wie versprochen, dann wird es auf jeden Fall ein sehr schöner Anblick sein. Es sind fünf bis zehn Pflanzen, alles anspruchslose Sukkulenten, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen werden und für Bienen und Insekten Nahrung bieten“, sagt Genzel.

Das sei für ihn ebenfalls ein Grund für die Dachbegrünung gewesen. „Ich habe auch schon mit einem befreundeten Imker gesprochen, der seine Beuten hier aufstellen möchte – vielleicht bleibt dann ja auch das eine oder andere Glas Honig übrig“, sagt Genzel. Er könne die Maßnahme jedenfalls nur weiterempfehlen. „Die Hürden sind absolut niedrig – und das Ergebnis sehr wichtig für den Klimaschutz“, sagen die beiden Nachbarn. Der Klimaschutzmanager ergänzt: „Man sollte nur nicht zu lange warten – denn die Fördergelder müssen bis Jahresende abgerufen worden sein.“

Antragstellen

Ablauf: Die Richtlinien für die Förderungen sind auf der Internetseite der Stadt Radevormwald einzusehen. So geht’s: Man muss das Formular ausfüllen, einen Lageplan des Dachs sowie ein Foto des Objekts sowie zwei Angebote oder die Kosten bei Eigenleistung einreichen.

Förderung: Im Fördertopf, der seit 1. März aufgelegt ist, sind insgesamt 15.000 Euro. Noch sind 9000 Euro vorhanden, die aber Jahresende verfallen.