Für 40 Besucher geht es um die Wurst

Mettwurst-Bingo von „Zukunft Jugend“.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Der große Saal im evangelischen Gemeindehaus an der Lindenbergstraße füllt sich, Getränke werden verteilt – und weiße Karten mit Nummern in Kästchen liegen vor den gut 40 Besuchern, zumeist Familien mit Kindern. Vor den Bänken steht die Bingo-Maschine aus dem Johannesstift, daneben zwei Tische, auf denen sich die Preise stapeln. Der Verein „Zukunft Jugend“ hat wieder zum beliebten Mettwurst-Bingo geladen.

Fünf gezogene Zahlen müssen in einer Reihe stehen

„Ja, endlich wieder! Wir haben zuletzt 2021 eine Veranstaltung gemacht – unter Corona-Bedingungen“, sagt Vorsitzender Michael Weber: „Endlich lohnt es sich für uns auch wieder, weil es ja mit Leo Kleinhans einen neuen Jugendleiter gibt.“ Vereinszweck sei schließlich, die Jugendarbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde zu fördern.

Die Gemeindemitglieder haben auch über die Pause nicht vergessen, wie viel Spaß dieses Bingo-Spiel macht. So ist auch der große Zuspruch am Samstagabend zu erklären. „Wir haben kaum Werbung gemacht – für den Gemeindebrief war ich tatsächlich zu spät dran“, sagt Weber lachend. Das Prinzip ist einfach: 90 Kugeln mit jeweils einer Nummer sind in der Maschine, werden durcheinandergewirbelt und nach und nach etwa von Jürgen Dinstühler, einer der Glücksfeen des Abends, gezogen. Auf den Karten müssen nun fünf Zahlen in einer Reihe enthalten sein, dann kann „Bingo“ gerufen werden. Und es dauert nicht lange, ehe zum ersten Mal der Ruf durch den Saal schallt.

Die Bingo-Karte kostet drei Euro, sie kann den ganzen Abend verwendet werden – und wer pro Runde als erstes die fünf Zahlen hat, kann sich einen der Gewinne aussuchen. Neben den titelgebenden Mettwürstchen gibt es auch Preise für Vegetarier – Chips, Gummibärchen, Äpfel, Karotten oder auch mehrere Flaschen Wein. Also lohnende Gewinne, zumal für den guten Zweck. Und weil es ein Glücksspiel ist, ist das Hallo groß, wenn die richtige Zahl gezogen wird – und die amüsierten Ah-Rufe werden laut, wenn wieder eine Runde beendet worden ist, ohne dass man gewonnen hat.