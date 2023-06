Fünftklässler erhalten Schultüten

Diese Woche wurden an der Montanusschule 22 Mädchen und Jungen eingeschult.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Es hat sich bewährt, die neuen Fünftklässler schon vor den Sommerferien offiziell einzuschulen. So lernen die Schülerinnen und Schüler bereits ihre Klassenlehrer, Sitznachbarn und auch ihren neuen Klassenraum kennen. So auch an der Montanusschule an der Weststraße, wo am vergangenen Dienstagnachmittag 18 neue Fünftklässler und vier zurückgestellte Schüler im Forum begrüßt wurden.

Die Sechstklässler hatten dafür ein Gedicht gelernt und zwei Lieder auf der Bühne vorgetragen. Außerdem überreichten die Schüler den Neulingen Sterne mit dem jeweiligen Namen des Kindes sowie selbstgebastelte Schultüten zur Einschulung.

Sie träfen auf echte Überlebenskünstler – die Lehrer

Klaus Kruska von der Schulleitung hieß die Neulinge herzlich willkommen. „Ab heute seid ihr offiziell Teil unserer Schulgemeinschaft. Wir werden ganz viel Spaß haben – mit Ausnahme der Hausaufgaben“, sagte er und lockerte damit die Anspannung bei den Schülern. Er verglich den Schulwechsel mit einer abenteuerlichen Reise und der Entdeckung eines neuen Kontinents. „Wir haben hier auch echte Überlebenskünstler – eure Lehrer“, betonte Kruska.

„Und ihr werdet auf lustige Gestalten treffen – eure Mitschüler – jeder mit einer eigenen Persönlichkeit und Geschichte.“ Den neuen Schülern, die mit ihren Eltern und Geschwistern ins Forum gekommen waren, wurden Fotos der beliebten Skifahrt gezeigt, die für die Schulneulinge dann im Januar 2025 auf dem Programm stehen wird.

Außerdem stellten sich Schulsozialarbeiterin Katja Hüttenschmidt und MPT-Kraft Calvin Neuhaus vom Beratungsteam vor, die immer ein offenes Ohr haben, „wenn der Schuh drückt“. Sie machten auch auf die kostenfrei angebotene Hausaufgabenbetreuung aufmerksam.

Im Anschluss an die Einschulungsfeier ging es für die Schüler in ihren Klassenraum, während die Eltern im Schulcafé ins Gespräch kommen konnten.