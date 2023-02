Fünftklässler anmelden

In der kommenden Woche wird es für einige Hückeswagener Viertklässler ernst, denn dann stehen die Anmeldungen für die fünften Klassen Real- und Hauptschule für das Schuljahr 2023/2024 an.

Die künftigen Neulinge an der städtischen Realschule Hückeswagen können von ihren Eltern noch bis einschließlich morgen, Sonntag, 5. Februar, digital über die Internetseite der Schule, rshw.de, angemeldet werden. Die persönliche Anmeldung ist dann von kommenden Montag, 6. Februar, bis Freitag, 10. Februar, jeweils von 8 bis 12 Uhr; Termine können dafür auch vorab online vereinbart werden.

Mitgebracht werden müssen der unterschriebene Ausdruck des Anmeldebogens, das aktuelle Zeugnis, das Empfehlungsschreiben der Grundschule, das Übergangsnachweisformular der Stadt, das Stammbuch mit Geburtsurkunde, der Impfausweis zum Nachweis der Masernimpfung und eventuell Unterlagen über eine Lese-Rechtschreib-Schwäche.

Die Montanusschule an der Weststraße nimmt die Anmeldung der Jungen und Mädchen für die künftige Jahrgangsstufe fünf in der nächsten Woche von Montag, 6. Februar, bis Freitag, 10. Februar, jeweils, von 8 bis 12 Uhr, sowie am Donnerstag, 9. Februar, zusätzlich in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, entgegen. Vorgelegt werden müssen dann das aktuelle Halbjahreszeugnis, der Anmeldeschein, den die Grundschule mit dem Zeugnis ausgeteilt hat, das Familienstammbuch, der Impfausweis wegen der Masernimpfung sowie eventuelle Sonderrechtsregelungen der Erziehungsberechtigten. -büba-