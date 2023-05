Frühlingsmarkt zeigt, was der Verein so macht

Zum Tag der offenen Tür des CSV-Verlages kamen viele Menschen.

Hückeswagen. Von mancher Einrichtungen oder Gruppen bekommt man nur wenige Einblicke in deren Aufgaben und Arbeit. Da hilft ein Tag der offenen Tür mit Frühlingsmarkt, wie ihn der Verein Christliche Schriftenverbreitung An der Schlossfabrik am Samstag bei bestem Frühlingswetter ausgerichtet hatte.

Direkt neben dem Wertstoffhof ist der CSV-Verlag untergebracht. Auf der Wiese ist eine Hüpfburg aufgebaut. Am Eingang steht ein Schriftenstand, der deutlich macht, welche Ziele und welche Aufgaben der Verein hat – es sind in erster Linie Kalender, mit denen man die CSV verbindet. Viele werden die Kalender mit der Aufschrift „Die gute Saat“ schon einmal gesehen haben.

Gunther Werner ist seit mehr als 25 Jahren im christlichen Verlag mit angeschlossenem Buchhandel hauptsächlich als Lektor tätig – der Anlass für den Frühlingsmarkt und Tag der offenen Tür ist das 75-jährige Bestehen. „Wir hatten einen solchen Tag tatsächlich noch nie, es gab immer wieder Veranstaltungen für unsere ehrenamtlichen Helfer, aber für die Öffentlichkeit gab es das noch nicht“, sagte Werner.

Die Anfänge des Verlags, der neben den Kalendern auch die Bibel in unterschiedlichen Buchformen und in einer CSV-eigenen Übersetzung sowie christliche Zeitschriften und Bücher vertreibt und herausgibt, seien an der Heidenstraße gewesen, seit 1986/1987 ist man im großen Gebäude An der Schlossfabrik ansässig, die Lagerhalle gibt es seit 2001. „Die ist auch nötig, denn auch wenn wir nicht selbst drucken, ist die Halle spätestens ab August mit den neuen Kalendern für das darauffolgende Jahr gefüllt“, sagte Werner.

„Ich habe schon viele Menschen hier beim Frühlingsmarkt begrüßt, die ich vorher nicht kannte – so sind etwa auch die Mitarbeiter vom benachbarten Wertstoffhof vorbeigekommen, weil sie genauso wenig wie viele andere Hückeswagener wussten, was wir hier eigentlich machen", sagte Werner.