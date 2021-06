Frühlingsfest jetzt wirklich im Frühling

Freizeit

+ © Roland Keusch Neu beim Frühlingsfest am 2. April ist in diesem Jahr ein Frühlingsmarkt auf Island- und Bahnhofstraße. © Roland Keusch

Der Hückeswagener Einzelhandel hält 2017 an vier verkaufsoffenen Sonntagen fest.

Von Stephan Büllesbach

Seinen Namen trägt das Frühlingsfest der Werbegemeinschaft in diesem Jahr zurecht. Wird es doch tatsächlich im Frühjahr und nicht, wie in früheren Jahren mitunter, noch im Winter und teilweise bei Schnee ausgerichtet. „Wir werden es am ersten Sonntag im April veranstalten und nicht mehr am ersten Sonntag im März“, sagt Ute Seemann, Sprecherin der Werbegemeinschaft, auf Anfrage.

Doch das wird nicht die einzige Neuerung anlässlich des ersten verkaufsoffenen Sonntags in diesem Jahr sein. „Wir werden ein richtiges Fest draus machen“, versichert sie. Waren die Höhepunkte bislang die „Beale Street Jazz Band“, die durchs Island zog, und die Blumensträuße, die es in den Geschäften zu gewinnen gab (und am 2. April auch wieder zu gewinnen gibt), organisiert das Stadtmarketing, dem die Werbegemeinschaft angehört, nun einen Frühlingsmarkt auf der für den Verkehr gesperrten Bahnhof- und Islandstraße. Präsentiert werden unter anderem Kleintiere und E-Bikes, ein Fahrradgeschäft bietet Radchecks an, und auch die Landfrauen werden mit einem Stand präsent sein. Das Frühlingsfest soll daher ein Fest für die ganze Familie werden.

Neukonzeption des Frühlingsfestes ist Reaktion auf Verdi-Vorstoß

Die Attraktivierung des Frühlingsfests ist allerdings auch eine Reaktion auf das Vorgehen der Gewerkschaft Verdi gegen verkaufsoffene Sonntage in Großstädten. Sie führt dabei die verfassungsrechtlich geschützte Sonntagsruhe und den Schutz der Familie an.

Auch der Martinsmarkt am ersten November-Sonntag soll sich nun zu einem Herbstmarkt entwickeln mit Ständen auf der Islandstraße. Bereits im vorigen Jahr hatte es erstmals ein Martinsfeuer für Kinder vor dem Schloss gegeben. Für die verkaufsoffenen Sonntage zum Altstadtfest und Weihnachtsmarkt gibt es hingegen keine Veränderungen, da ihnen eindeutig (Traditions-) Feste zugeordnet werden können.

„Ich glaube nicht, dass wir Probleme mit Verdi bekommen werden“, ist sich Ute Seemann sicher. Sie kenne viele Geschäfte, deren Mitarbeiter sich freiwillig für diesen Sonntagsdienst anbieten. „Dafür gibt’s schließlich den Sonntagszuschlag und einen freien Tag“, erläutert sie. Mehr als vier verkaufsoffene Sonntage müssen es für Ute Seemann aber nicht sein. „Die reichen definitiv“, stellt sie klar.

Die Stadtverwaltung steht hinter dem Wunsch der Werbegemeinschaft. Das bestätigt Bürgermeister Dietmar Persian. „Darin sind wir uns einig.“ Den Politikern wird die Verwaltung für die nächste Ratssitzung am 21. Februar eine entsprechende Vorlage vorlegen. „Ich gehe davon aus, dass diese von den Parteien auch übernommen wird“, sagt Persian. Die Werbegemeinschaft wird dann die verkaufsoffenen Sonntage organisieren, das Stadtmarketing übernimmt die Planung der dazugehörigen Feste.