Frühlingserwachen in der Anlage

In der Kleingartenanlage ist der Frühling bereits eingekehrt, so wie auf dieser Parzelle.

Trotz des wechselhaften Wetters bereiten die Kleingärtner in Busenbach ihre Parzellen vor.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. So oft es das Wetter zulässt, statten Hans-Jürgen und Monika Pyka ihrem Kleingarten in Busenbach einen Besuch ab. So richtig loslegen mit der Bepflanzung kann er aber erst, wenn die Temperaturen steigen und es nicht mehr so wolkenbruchartig regnet wie in der vergangenen Woche. Etwas Gutes hat der Regen dann doch: Die oberen Erdschichten sind gut durchnässt und die Regentonne ist bis zum Rand mit Wasser gefüllt.

„Wir warten jetzt darauf, dass die Sonne scheint“, sagt Hans-Jürgen Pyka, der schon seit 45 Jahren seine Parzelle bewirtschaftet und damit das langjährigste Mitglied im Verein ist. „Ich habe den Pachtvertrag 1978 unterschrieben. Da war ich 29 Jahre alt“, erinnert sich der 74-jährige Hückeswagener. Entsprechend viel Garten-Erfahrung hat das Ehepaar gesammelt.

Für die erste Aussaat hat der Kleingärtner Hochbeete gebaut und vorbereitet. Der Rasen muss noch vertikutiert werden, um das Moos zu vertreiben. „Dafür ist es jetzt aber noch zu nass“, sagt Hans-Jürgen Pyka. Etwas ratlos steht der Hobby-Gärtner vor seinem kleinen Gartenteich, der über den Winter stetig an Wasser verloren hat, und in dem nur noch eine kleine Pfütze Wasser steht.

„Wahrscheinlich hat die Teichfolie ein Loch“, vermutet Vereinsvorsitzender Janus Plewniak bei einer Stippvisite. Auf der Jahresversammlung Ende März wurde Plewniak erneut für drei Jahre zum Vorsitzenden der Gartenfreunde Hückeswagen gewählt. Danach soll für den 74-Jährigen jedoch Schluss sein. Dabei läuft es gut im Verein. Die Beteiligung an der Versammlung war wie gewohnt groß, alle Vorstandsposten konnten besetzt werden.

+ Georg Bebel überprüft die Insektenhotels an seiner Laube. © Heike Karsten

Drei Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie können die Gartenfreunde nun auch wieder ihr Vereinshaus für Feiern vermieten. Allerdings musste der Vorstand den Mietpreis anheben, um die laufenden Kosten und die Instandhaltung des Hauses zu decken. „Allein an Energiekosten zahlen wir das Dreifache zu früher“, rechnet Plewniak vor. Zudem kämen Versicherung und Verbrauchsmaterial wie Papierhandtücher, Seife und Desinfektionsmittel hinzu. Aus den Rücklagen des Vereins wurden unter anderem zwei neue Kühlschränke, ein Staubsauger und Gartengeräte angeschafft sowie der Spielplatz der Anlage instandgesetzt. „Ich bin froh, dass alles so gut läuft“, zeigte sich der Vorsitzende zufrieden. Gerne würde der Verein an den Hauptstraßen Hinweisschilder auf die Kleingartenanlage aufstellen, damit sie besser gefunden wird. In den Parzellen herrscht jetzt kurz vor Ostern täglich immer mehr Betrieb.

Tulpen, Narzissen und Hyazinthen blühen um die Wette; einige Kleingärtner haben ihre Bäume mit bunten Ostereiern dekoriert. Georg und Rosa Bebel haben den ersten Rasenschnitt bereits erledigt. Jetzt pflanzen sie junge Stachelbeersträucher in ihren Garten und kontrollieren die Insektenhotels an der Außenseite ihrer Laube. In die Hochbeeten hat das Paar Radieschen, Möhren und Petersilie ausgesät und Steckzwiebeln gesetzt. Die Hollywoodschaukel wartet derweil noch unter eine Plane auf ihren Einsatz. Vereinskollege Josef Hejda bereitet schon einmal sein großes Gemüsebeet vor, in dem er seinen Kompost untergehoben hat.

In immer mehr Parzellen stehen Sandkästen und Bobbycars

Die Kleingärten waren nicht nur während der Pandemie sehr beliebt. Alle zwei Wochen erhält der Vorsitzende Anfragen nach freien Parzellen. „Derzeit sind alle 81 Parzellen vergeben – zehn Interessenten stehen auf der Warteliste“, berichtet Janus Plewniak von der großen Nachfrage.

Dass dieses Kleinod der Natur auch viel Arbeit macht, nehmen die Hobby-Gärtner gerne in Kauf. Der Anblick der blühenden Pflanzen und reichen Ernten aus dem eigenen Obst- und Gemüsegarten macht den Einsatz allemal wieder wett. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich auch immer mehr junge Familien mit kleinen Kindern für einen Kleingarten interessieren. Ihre Parzellen erkennt man leicht an den Sandkästen, Trampolins und Bobbycars, die im Garten stehen.

Verein

Vorstand: Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Janus Plewniak und seinem Stellvertreter Thomas Vopel. Kassierer ist Stefan Cymbrowski, zweiter Kassierer (Energie und Wasser) ist Jochen Ross. Als Schriftführerin wurde Kerstin Haye gewählt.

Vereinshaus: Die Vermietung des Vereinshauses übernehmen Bianca und Harry Drenge, Tel. (0176) 87948994. Für Nicht-Mitglieder beträgt der Mietpreis für einen Tag 230 Euro.