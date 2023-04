Frauenchor Melodienreigen bereitet sein Jubiläum vor

2024 soll es ein besonderes Konzert geben.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Der Frauenchor „Melodienreigen“ hatte am Gründonnerstag zur Jahresversammlung eingeladen. Bei dieser Gelegenheit wurde eine verdienstvolle Sängerin geehrt: Stephanie Hoim ist seit 15 Jahren mit dabei.

Da in diesem Jahr keine Neuwahlen stattfanden, stellten die drei Mitglieder des Leitungsteams – Gesa Wuttke, Katja Pocsi und Sabine Radermacher – die Jahresplanung vor. Für den 22. April ist der Chor eingeladen, das Frühlingsfest im Alten- und Pflegeheim „newcare home“ in der Uelfestraße 24 musikalisch zu gestalten. Des Weiteren ist geplant, beim Stadtfest im Mai einen Kuchenstand und beim Feierabend-Markt an einigen Abenden einen Imbissstand zu betreiben.

Das traditionelle Musikcafé soll in diesem Jahr am 3. September um 15 Uhr in der Gemeinschaftsgrundschule Stadt stattfinden. Nachdem die Sängerinnen immer wieder auf die leckeren Reibekuchen auf dem Weihnachtsmarkt angesprochen wurden, soll auch 2023 bei dieser Gelegenheit gebacken werden.

Da der Chor „Melodienreigen“ im Jahr 2024 sein 50-jähriges Jubiläum feiern wird und dieses Jahr somit für den Chor von großer Bedeutung ist, werden für ein großes Jubiläumskonzert bereits eifrig Ideen gesammelt. „Das soll etwas Besonderes werden“, darin sind sich die Sängerinnen einig.

Der Frauenchor „Melodienreigen“ trifft sich jeden Donnerstag von 20 bis 21.30 Uhr in der Katholischen Grundschule Lindenbaum, um gemeinsam zu singen. Neue Sängerinnen sind herzlich willkommen. Eine Kontaktaufnahme kann über die Mitglieder des Leitungsteams erfolgen, beispielsweise über Gesa Wuttke, Tel. (0 21 95) 68 39 82. Sie ist auch per E-Mail erreichbar: gesa.wuttke@gmail.com