Formel 1-Star ist Köhlers Experte

+ © Dirk Fulko/kartfoto.de Der frühere Formel 1-Fahrer Ralf Schumacher (r.) ist Motorsportexperte in der Sendung, die sechs Mal im Jahr nach Rennen zur Deutschen Kart-Meisterschaft ausgestrahlt wird. René Köhler moderiert, und er produziert die Sendung in Kobeshofen. © Dirk Fulko/kartfoto.de

42-jähriger Hückeswagener produziert mit Ralf Schumacher Filme für den TV-Sender Sky.

Von Karsten Mittelstädt

Sechs TV-Sendungen wird der Hückeswagener René Köhler in diesem Jahr für den Bezahlsender Sky produzieren. Nachdem er als 16-Jähriger mit seiner Mutter nach dem Tod des Vaters das elterliche Autohaus weitergeführt hat, hat er sich nun ganz für den Motorsport entschieden. „Man muss sich entscheiden vom Herzen her“, sagte der heute 42-Jährige bei Übergabe des Autohaus Köhler an Oliver Lingen (RGA-Bericht vom 20. Februar). Sein Herz gehört dem Motorsport.

Entstanden ist seine Leidenschaft, die er bereits seit einigen Jahren zu seinem Nebenberuf gemacht hat, vor genau zehn Jahren. 2007 organisierte er gemeinsam mit dem Hückeswagener Unternehmer Werner Käufer das erste City-Kart-Rennen in Wipperfürth. Es folgten Rennen in Hückeswagen mit großem Zuschauerzuspruch, zuletzt 2014 zur Eröffnung der inneren Ortsumgehung. Danach wurden die Sicherheitsauflagen zu hoch.

Köhler, der schon als junger Erwachsener als DJ im Bergischen unterwegs war, moderierte die Rennen, und das macht ihm Spaß. „Über Christa Fritzsche, die Mutter meines damaligen Geschäftspartners Pascal Fritzsche, bekam ich dann Kontakt zur Kartbahn in Kerpen“, erzählt Köhler. Christa Fritzsche ist Sportleiterin des Kart-Clubs Kerpen-Manheim, dem Mekka der Kart-Sport-Fans, der so erfolgreiche Formel 1-Fahrer wie Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Heinz Harald Frentzen, Nick Heidfeld und Sebastian Vettel hervorgebracht hat.

Streckensprecher in Kerpen, wo Formel 1-Größen klein anfingen

„Als mal ein Streckensprecher ausfiel, wurde ich gefragt, ob ich einspringen kann. Und das hat einigen wohl gefallen“, berichtet Köhler von seinen Anfängen als Moderator. Seit Jahren ist er bereits Streckensprecher auf der Anlage in Kerpen. Köhler moderiert seit 2013 die Rennen zur Internationalen Deutschen Kart-Meisterschaft im Live-Stream, dreht Einspiel-Filme, Hintergrundberichte und Interviews. Daraus entwickelte sich die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Motorsportbund (DMSB), für den er Imagefilme über die Motorsportjugend, Inklusion und Motorsport sowie über die Formel-4-Saisoneröffnung drehte.

Auf ähnliche Weise wie bei seinem Moderatorendebüt auf der Kart-Bahn Kerpen kam sein Kontakt mit dem Pay-TV-Sender Sky zustande. Seine Moderation gefiel den Verantwortlichen des Senders. Im vergangenen Jahr moderierte er für Motorvision TV, der Motorsportsparte von Sky, mehrere Sendungen, wobei Ex-Formel 1-Rennfahrer Ralf Schumacher sein Motorsport-Experte in der Sendung ist. „Der Vertrag mit Sky wurde erst vor kurzem um drei Jahre verlängert“, freut sich Köhler. In diesem Jahr produziert er mit Schumacher sechs Sendungen, die meist nach den Renntagen (siehe Infokasten), sonntags ab 14 Uhr über Sky zu sehen sind.

„Mir macht diese abwechslungsreiche Arbeit unglaublich viel Spaß.“

René Köhler, Moderator

Durch den Kontakt zum DMSB stellt Köhler seit 2015 den gesamten Schulungsbereich des Deutschen Motorsportbundes auf „e-learning“ um. Um zum Beispiel auf der Nordschleife des Nürburgringes Runden drehen zu dürfen, müssen Fahrer bestimmte Kenntnisse nachweisen. Die können sie über die von Köhler entwickelten Schulungsvideos erwerben. Bei entsprechendem Nachweis gibt es die notwendige Lizenz. „Derzeit arbeiten wir daran, dass private Videoaufnahmen, die bei den Kartrennen gedreht werden, auf der DMSB-App gezeigt werden können“, sagt Köhler.

Im Laufe der Jahre ist seine Arbeit immer professioneller geworden. Heute ist er mit eigenem Kamerateam unterwegs und produziert die Live-Streams im eigenen Studio im Gewerbegebiet Kobeshofen. Auch die Fernsehsendungen für Sky wird er exklusiv in seinem Hückeswagener Studio vertonen und bearbeiten.

RENNTERMINE MODERATOR Wer René Köhler als Moderator sehen will, kann das über www.kart-dm.de TERMINE Die Termine für die Deutsch-Kartmeisterschaft sind: 7. Mai (Ampfing), 26.-28. Mai (Kerpen), 7.- 9. Juli (Hahn oder Oschersleben), 25.- 27. August (Wackersdorf), 20.- 22. Oktober (Lonato, Italien)

„Mir macht diese abwechslungsreiche Arbeit unglaublich Spaß“, sagt Köhler. Samstags drehte er auf dem Nürburgring ein Schulungsvideo zum Thema „Rettung am Rallyefahrzeug“, am Donnerstag darauf drehte er ein Interview mit Motorsportlegende Hans-Joachim Stuck. Durch den Kontakt mit Ralf Schumacher hat er außerdem die komplette mediale Betreuung des Rennteams übernommen. Ab und zu ist er auch in Hückeswagen zu hören, genauer im Kesselhaus zwischen Wipperfürth und Hückeswagen. Dort hat er als DJ angefangen, und zu seinen Wurzeln kehrt er gerne zurück. Seine eigene Einschätzung zum neuen beruflichen Standbein fällt kurz und knapp aus: „Es läuft.“